Administracja USA ma obecnie rozważać przesłanie Ukrainie pocisków manewrujących AGM-158 JASSM. Jest to broń, która dałaby ukraińskim F-16 zdolność do uderzeń na cele znajdujące się w odległości nawet 1000 kilometrów w zależności od wersji pocisku. Jest to zdecydowanie więcej niż jakakolwiek inna zachodnia broń, jaką do tej pory dysponuje Ukraina.

Nawet jeśli Ukraina otrzyma pociski JASSM, to nie wiadomo jednak, czy będzie mogła w pełni wykorzystać ich możliwości. Możliwe, że użycie AGM-158 byłoby ograniczone w podobnym stopniu jak chociażby pocisków ATACMS — do ataków tylko na terytorium Ukrainy.

Reuters podawał niedawno, że USA było blisko osiągnięcia porozumienia w sprawie dostaw pocisków JASSM w ramach pakietu wsparcia militarnego, który miałby być ogłoszony jesienią. Pentagon zdementował jednak te doniesienia, mówiąc, że Stany Zjednoczone nie są blisko decyzji, z tego powodu nie miały też miejsca rozmowy dotyczące ograniczeń w wykorzystaniu tej broni.

Czym jest AGM-158?

AGM-158 JASSM to pocisk manewrujący produkcji amerykańskiej. Jest to broń o obniżonym stopniu wykrywalności przez radary przeznaczona do przenoszenia przez samoloty bojowe. Program rozwoju JASSM rozpoczęto w 1995 roku po fiasku projektu pocisku TSSAM.

JASSM posiada 450-kilogramową głowicę przeciwpancerną. W przeciwieństwie do typowych pocisków manewrujących AGM-158 w celu utrudnienia zestrzelenia nie leci nisko nad ziemią, lecz korzysta ze swoich zdolności stealth do lotu na dużej wysokości. W ten sposób nie zużywa cennej energii na omijanie przeszkód, na czym korzysta jego zasięg.

Warianty pocisków JASSM

Pocisk w wersji A wprowadzony został do uzbrojenia armii amerykańskiej w 2003 roku. Charakteryzuje się on zasięgiem 370 kilometrów. Koszt pojedynczego egzemplarza AGM-158A w 2017 roku wynosił niecałe 700 tys. dolarów. Wersja B, czyli JASSM-ER to natomiast wariant o ulepszonym silniku oraz większym zapasie paliwa, którego zasięg sięga ponad 925 kilometrów, jej cena jest już znacznie wyższa i w 2024 roku wynosiła ponad 1,6 mln dolarów za sztukę lekko unowocześnionej wersji AGM-158B-2.

Istnieje także wersja AGM-158C nazywana LRASM. Jest to pocisk przeciwokrętowy powstały na bazie JASSM-ER z nowym systemem naprowadzania. USA testuje obecnie w tych pociskach rozwiązania sztucznej inteligencji, które mają w taki sposób koordynować między sobą atak, aby być w stanie skutecznie przełamać obronę przeciwlotniczą okrętów przeciwnika.

Obecnymi użytkownikami pocisków z serii AGM-158 poza USA są Finlandia, Australia oraz Polska. Nasze Siły Powietrzne posiadają na wyposażeniu 40 pocisków w wersji A, 70 AGM-158B, a niedawno otrzymano także zgodę na zakup 821 sztuk AGM-158B-2 - wersji m.in. z ulepszonym oprogramowaniem oraz usprawnionym skrzydłem.

