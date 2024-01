Apple szykuje ogromne zmiany dla użytkowników iPhone'ów w Europie

Unia Europejska od marca będzie wymagała od gigantów technologicznych stosowania się do nowych przepisów Digital Markets Act (DMA). Apple przygotowywało się do tych zmian od miesięcy i w tym tygodniu ogłoszono, na co mogą liczyć użytkownicy iPhone'ów oraz deweloperzy aplikacji.

Piękło zamarzło i Apple pozwoli uruchamiać aplikacje spoza App Store

Najważniejszą zmianą z punktu widzenia użytkowników iPhone'ów jest możliwość uruchamiana aplikacji pochodzących spoza App Store. Tak, dobrze przeczytaliście i na to firma kazała czekać latami. Właściciele telefonów z logo nadgryzionego jabłka z krajów UE otrzymają dostęp do zewnętrznych sklepów z aplikacjami.

Zdjęcie App Store przestanie być jedynym sklepem z aplikacjami na urządzeniach Apple.

Fakt ten wykorzystało już m.in. Epic Games, które zapowiedziało powrót Fortnite na iOS, którego będzie można instalować na iPhone'ach z poziomu sklepu studia. Skoro przy gamingu jesteśmy, to warto wspomnieć o dostępie do aplikacji streamingu gier, których Apple nie ma ograniczać. To również otworzy nowe możliwości z zakresu rozgrywki.

Aplikacje spoza App Store będą jednak objęte pewnymi ograniczeniami. Dotyczą one deweloperów, jak i samych użytkowników. Jeśli system znajdzie w nich jakieś niedopuszczalne praktyki lub niepożądany kod, to instalacja będzie blokowana, co warto mieć na uwadze. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo.

Zmiany od marca wraz z iOS 17.4

Apple zamierza wprowadzić do Unii Europejskiej zmiany dostosowane pod kątem DMA w marcu tego roku. Nastąpi to wraz z aktualizacją iOS 17.4 dla iPhone'ów, która obecnie znajduje się na etapie beta testów. Na uwagę zasługuje również inna zmiana związana z przeglądarkami internetowymi.

Apple w końcu uwolni producentów przeglądarek od silnika WebKit. To oznacza, że Google Chrome czy Firefox dostępne na iPhone'y będą w końcu mogły bazować na innych rozwiązaniach. Ponadto po uruchomieniu Safari będzie wyświetlany nowy ekran z wyborem domyślnej przeglądarki. Taka opcja istnieje już teraz, ale w przyszłości komunikat o takiej możliwości ma stać się bardziej widoczny.

Wszystkie te nowości zostaną wprowadzone do sprzętów marki Apple w ciągu najbliższych tygodni. Powinno to nastąpić najpóźniej na początku marca.