Popularny operator odświeża aplikację. Nowy wygląd i wygodne użytkowanie

Plus przygotował dla własnych klientów nową aplikację mobilną. Jest nią iPlus 2.0.0, czyli wydanie z okrągłym numerkiem, które zostało udostępnione użytkownikom telefonów z Androidem oraz iOS. Co nowego tu znajdziemy? Nowości nie brakuje i obejmują one m.in. odświeżony interfejs użytkownika.

Aplikacja mobilna iPlus 2.0.0 wprowadza ciekawe nowości

To, co rzuca się w oczy w nowej aplikacji iPlus 2.0.0 w pierwszej kolejności, to odświeżony wygląd. Plus postawił na zmiany w interfejsie oprogramowania, co zapewnia płynne, wygodne i miłe dla oka użytkowanie. Na tym nie koniec nowości, bo operator wprowadził również użyteczne funkcje usprawniające korzystanie z platformy.

Zdjęcie Nowa aplikacja iPlus 2.0.0 już dostępna. / plus / materiały prasowe

Plus w nowej aplikacji dodał nowe opcje z zakresu logowania użytkowników, co ułatwia proces. Pojawia się wsparcie dla funkcji biometrycznych. To oznacza, że użytkownik może logować się na zgodnym telefonie z użyciem odcisku palca czy poprzez rozpoznawanie twarzy. Można również stosować PIN. Dzięki temu nie trzeba wprowadzać hasła do konta.

Aplikacja iPlus pozwala w wygodny sposób zarządzać usługami klientów Plusa. Opcja łączonych płatności pozwala szybko opłacić rachunki dla kilku kont. Jest to możliwe poprzez pojedynczą transakcję płatniczą. Ponadto użytkownik ma możliwość wglądu w historię wpłat, rachunków i doładowań. Nie brakuje także opcji kontrolowania aktualnie używanych usług oraz pakietów.

Plus udostępnił nową aplikację na Androida i iOS

Nowa aplikacja iPlus 2.0.0 jest już dostępna do pobrania na obsługiwane platformy. Oprogramowanie mogą aktualizować właściciele telefonów z Androidem oraz iPhone'ów z systemem iOS. W pierwszym przypadku jest to możliwe z poziomy sklepu Google Play. W drugim poprzez App Store.

Warto dodać, że aplikacja iPlus w nowej odsłonie pozwala również na czatowanie oraz bezpośredni kontakt z obsługą klienta poprzez połączenie z konsultantem. Istnieje także możliwość dodania karty płatniczej, co przyspiesza realizowanie płatności za oferowane usługi.