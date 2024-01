Samsung prezentuje pancernego smartfona i tablet do zadań specjalnych

Samsung odświeżył dwa flagowe produkty stworzone z myślą o trudnych warunkach pracy. Jest to smartfon Galaxy XCover7 oraz tablet Galaxy Tab Active5, które zaprezentowano w trakcie odbywających się w Las Vegas targów elektroniki CES 2024.

Reklama

Smartfon Samsung Galaxy XCover7

Samsung Galaxy XCover7 to smartfon zamknięty we wzmocnionej obudowie, która spełnia założenia normy IP68 (pyło- i wodoszczelność) oraz MIL-STD-810H. Ta druga gwarantuje, że urządzenie jest w stanie znieść upadki z wysokości do 1,5 m. Ponadto telefon ma specjalny przycisk XCover Key, który pozwala na przypisanie własnej akcji.

Zdjęcie Smartfon Samsung Galaxy XCover7 / Samsung / materiały prasowe

Smartfon ma 6,6-calowy ekran LCD 120 Hz o rozdzielczości Full HD+. Procesor znajdujący się pod obudową to MediaTek Dimensity 6100+. Jest on wspomagany przez 6 GB pamięci RAM, a na dane przeznaczono 128 GB miejsca. Bateria ma pojemność 4050 mAh i można ją samodzielnie wymienić. Aparat fotograficzny to połączenie obiektywu ze światłem f/1.8 z sensorem 50 MP.

Tablet Samsung Galaxy Tab Active5

Samsung Galaxy Tab Active5 to wzmocniony tablet, który również spełnia założenia norm IP68 i MIL-STD-810H. Producent deklaruje, że sprzęt w specjalnej obudowie wytrzyma upadki z wysokości do 1,8 m. Ponadto firma przewidziała specjalny tryb pracy bez baterii. W tym celu trzeba jednak zapewnić źródło energii poprzez podłączenie zasilacza do portu USB C.

Zdjęcie Tablet Samsung Galaxy Tab Active5 / Samsung / materiały prasowe

Tablet ma 8-calowy ekran TFT LCD o rozdzielczości WUXGA, który pozwala na pracę z użyciem piórka S Pen oraz 8-rdzeniowy procesor, ale nazwa konkretnej jednostki nie została podana. Do wyboru będą dwa warianty urządzenia - z 6 GB RAM i 128 GB miejsca na dane oraz 8 GB RAM i 256 GB pamięci na pliki. Bateria znajdująca się pod obudową ma pojemność 4900 mAh.

Ceny modeli Samsung Galaxy XCover7 i Tab Active5

Cena smartfona Samsung Galaxy XCover7 została ustalona w Europie na poziomie 359 euro, a więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że w Polsce za sprzęt zapłacimy 1599 zł. Natomiast tablet Galaxy Tab Active5 będzie dostępny w kwocie od 579 euro. Firma zaczyna wprowadzać nowe produkty na rynek od 10 stycznia.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!