W skrócie Samsung ostrzega przed usunięciem kont użytkowników nieaktywnych przez 24 miesiące i daje czas do końca lipca 2025 na reakcję.

Wyjątki obejmują konta rodzinne, korzystające z punktów członkowskich lub wykorzystywane do zakupów na Samsung.com.

Podobne zasady dotyczące nieaktywnych kont stosują także inni giganci, jak Google, Microsoft i Facebook.

Samsung skasuje twoje konto, jeśli tego nie zrobisz

Jeśli masz konto Samsung, ale obecnie używasz telefonu innej marki, możesz dostać powiadomienie na skrzynkę e-mail. Pojawia się ono już także u użytkowników z Polski. Dotyczy ono osób, które od dłuższego czasu nic nie robiły na koncie. Jeśli nie podejmą one działania w odpowiedzi na powiadomienie, to ich konta zostaną skasowane. Nowe zasady wchodzą w życie 31 lipca 2025. Będzie to permanentne usunięcie konta wraz z zapisanymi informacjami i danymi.

"Samsung wprowadza politykę dotyczącą nieaktywnych kont, aby chronić dane osobowe użytkowników, którzy nie korzystali ze swojego konta przez dłuższy czas. Po wprowadzeniu w życie tej polityki konta Samsung, na które nie logowano się lub które nie były używane przez dwadzieścia cztery (24) miesiące, będą uznawane za konta nieaktywne i podlegają usunięciu" - czytamy w wiadomości, którą dostaliśmy od producenta.

Po powrocie na telefony Samsung Galaxy użytkownicy ci nie będą już mogli zalogować się na poprzednie konto i będą musieli założyć nowe. Zapisanych wcześniej danych nie można będzie odzyskać. Aby temu zapobiec, należy przed 31 lipca 2025 zalogować się na konto Samsung, a to przedłuży jego ważność o kolejne 2 lata. Jeżeli nie masz pewności, czy twoje konto jest zagrożone usunięciem, sprawdź skrzynkę mailową (adres użyty do rejestracji konta Samsung). Producent wysyła ostrzeżenia e-mailem, dzięki czemu możesz zareagować na czas.

Są od tego pewne wyjątki. Koreański producent informuje, że nie zawsze musisz wykazywać aktywności przynajmniej raz na 24 miesiące, by zachować konto. "Wyjątki obejmują zarejestrowane konta rodzinne, konta, na których odnotowano gromadzenie/korzystanie z punktów członkowskich, oraz konta wykorzystywane do zakupu produktów na stronie Samsung.com" - czytamy w wiadomości.

Nie tylko Samsung. Kto usunie twoje konto przy braku aktywności?

Praktyka polegająca na kasowaniu kont nieaktywnych użytkowników jest dość powszechna. Często na jednym koncie znajdują się gigabajty danych, które niepotrzebnie zabierają pamięć na serwerach dostawców usług. Choć to nic w porównaniu choćby do tego, ile danych ląduje na serwerach YouTube'a (w ciągu minuty więcej niż jeden użytkownik może zgromadzić na swoim darmowym koncie na Dysku Google), to dostawcy stosują tę politykę wobec użytkowników.

Twoje konto Google zostanie usunięte, jeśli jest nieużywane przez 2 lata. Microsoft usuwa natomiast służbowe konta OneDrive u użytkowników bez przypisanej licencji po 90 dniach, przez co tracą oni dostęp do plików na dysku w chmurze. Konto Microsoft, pozwalające logować się do usług osobistych tej firmy (w odróżnieniu od służbowych) jest natomiast usuwane po 2 latach nieaktywności. Facebook/Meta może usunąć konto po roku nieaktywności, ale tylko w przypadku, gdy nie zostało ono potwierdzone po rejestracji.

Firmy stosują te praktyki także w odniesieniu do osób zmarłych lub ubezwłasnowolnionych. Historia internetu jest jeszcze dość krótka, a powszechny dostęp do sieci zaczął się przeszło 30 lat temu. Gdyby dostawcy usług, np. poczty e-mail, mieli pozostawiać wszystkie konta niewykazujące aktywności, to w pewnym momencie większość kont w internecie należałaby do zmarłych osób.

Oszczędność danych na serwerach konkuruje u dostawców usług z chęcią zatrzymania użytkowników jak najdłużej. Jeśli jednak po określonym czasie - a dwa lata to stosunkowo długi okres - nie przejawiają oni żadnej aktywności, to firmy te mogą już raczej spisać te konta na straty.

