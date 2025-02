Asteroida 2024 YR4 została odkryta pod koniec zeszłego roku i jest to obiekt typu NEO, który teoretycznie zagraża w jakimś stopniu naszej planecie. Początkowo szanse na kolizję z Ziemią oceniono na 1 do 83. Potem prawdopodobieństwo to wzrosło dwukrotnie. Nowe symulacje zakładają jeszcze większe szanse na trafienie kosmicznej skały w nasz świat.

Coraz większe szanse na uderzenie asteroidy 2024 YR4 w Ziemię

Specjaliści z CNEOS należącego do NASA przyglądają się asteroidzie 2024 YR4 od dłuższego czasu i we wtorek udostępniono nowy raport poświęcony temu obiektowi. Symulacje wykazały, że prawdopodobieństwo kolizji z naszą planetą rośnie.

Wcześniejsze badania wykazały, że szanse asteroidy na znalezienie się na kursie kolizyjnym z Ziemią wynosiły 2,3 proc. (początkowo ponad 1 proc.). Nowe badania zakładają prawdopodobieństwo na poziomie 3,1 proc. Czy jest się czego bać?

Nie panikuję. Naturalnie, gdy widzisz, że prawdopodobieństwo rośnie, nie czujesz się bezpiecznie, przyjemnie i dobrze mówi Bruce Betts, główny naukowiec Planetary Society.

Oczywiście uzyskane wyniki nie są optymistyczne, ale z drugiej strony ryzyko uderzenia asteroidy w naszą planetę nadal jest nieco niższe od 1 do 30.

Asteroida 2024 YR4 mogłaby wyrządzić na Ziemi spore szkody

2024 YR4 to obiekt, który nie jest tak wielki jak ten, który doprowadził do zagłady dinozaurów. Jego średnicę szacuje się na około 40-90 metrów. To jednak całkiem spora skała i w przypadku uderzenia w ląd mogłaby wyrządzić duże zniszczenia. Porównuje się je do tych, które miały miejsce podczas katastrofy tunguskiej, gdy rozpędzony meteoryt powalił kilometry kwadratowe drzew.

Najbliższe podejście asteroidy względem Ziemi ma odbyć się pod koniec 2032 r. To właśnie wtedy może dojść do wspomnianej kolizji. W przyszłym miesiącu astronomowie chcą skierować na ten obiekt Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, co pozwoli na lepsze poznanie kosmicznej skały.

Jeśli asteroida 2024 YR4 nie uderzy za kilka lat w Ziemię, to podczas grudniowego przelotu w 2032 r. i tak znajdzie się bardzo blisko naszej planety. Może nas minąć z odległości zaledwie około 100 tys. kilometrów. To ponad trzy razy bliżej od dystansu do Księżyca, w którego swoją drogą również może uderzyć, ale szanse na to są bardzo małe.

***

