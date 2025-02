Chiny chcą wysłać ludzi na Księżyc. Zrobią to przed NASA?

Wyścig na Księżyc trwa. Biorą w nim udział Stany Zjednoczone oraz Chiny. NASA planuje powrót ludzi na Srebrny Glob nawet już w 2027 r . Chińczycy nie chcą być gorsi i ich misja załogowa ma odbyć się do końca dekady . Co o niej wiemy?

Chiny w ostatnim czasie przeprowadzili kilka udanych misji, których celem był Księżyc. Ostatnia z nich to Chang'e 6 , która umożliwiła pierwsze w historii dostarczenie do badań na Ziemię regolitu z niewidocznej strony Srebrnego Globu. Państwo Środka coraz śmielej rozważa misję załogową.

Chińczycy chcą wysłać ludzi na Księżyc do 2030 r. Misja ma być podzielona na dwa etapy. Pierwszy z nich zakłada wystrzelenie lądownika. Natomiast w drugim w kosmos poleci załoga. Odbędzie się to w ramach dwóch startów rakiet, co ujawniono w trakcie prezentacji pokazanej w centrum kosmicznym w Wuhan. Wbrew pozorom ma to sens. Dlaczego?