Start planowany jest w Kalifornii na godzinę 23:18 czasu w Polsce . Już po północy będzie można podziwiać pierwsze efekty misji na nocnym niebie nad krajem. Pomiędzy 00:30 a 00:38 czasu w naszym kraju przeleci drugi stopień rakiety Falcon 9 . Będzie go można dostrzec około 40° nad wschodnim horyzontem, co wyjaśnia popularyzator astronomii Karol Wójcicki.

Natomiast pomiędzy 02:06 a 02:13 w nocy czasu w Polsce na niebie będzie widoczny kolejny przelot drugiego stopnia Falcona 9 z misji Transporter 14. To właśnie on może wywołać wspomniany kosmiczny wir. Następuje to w momencie ostatniego zrzutu paliwa (na wysokości około 500 km) przed ponownym wejściem w atmosferę. Te resztki w reakcji ze światłem słonecznym powodują pojawienie się zjawiskowego wiru, który z wyglądu przypomina galaktykę. Jeśli pogoda dopisze i nie będzie zachmurzenia, to będzie co podziwiać.