Dziś niesamowite zjawisko na niebie. Zacznie się o godzinie 16:58

Śnieżny Księżyc rozświetlił nocne niebo 1 lutego i była to niezwykła, bo wyjątkowo jasna pełnia. Dzisiaj na fanów obserwacji czeka inne niesamowite zjawisko. Będzie je można zobaczyć po zachodzie Słońca.

Niesamowite zjawisko na niebie to wschodzący Księżyc

Już dziś będzie można zobaczyć wschodzący Księżyc. Wizualnie Srebrny Glob będzie podobny do wczorajszego "śnieżnego". Na czym więc polega wyjątkowość tego zjawiska? Doskonale wyjaśnia to Karol Wójcicki prowadzący stronę Z głową w gwiazdach.

Wschodzący Księżyc będzie widoczny niedługo po zachodzie Słońca. Wtedy wzrok należy skierować na północno-wschodni horyzont, zza którego zacznie wyłaniać się Srebrny Glob. Będzie pomarańczowy i naprawdę "ogromny", choć w rzeczywistości to złudzenie optyczne. Z czego to wynika?

Obiekt wyłaniający się zza horyzontu "oszukuje" mózg i podpowiada, że wtedy jest najbliżej. Stąd też takie odczucia, choć w rzeczywistości jest inaczej. "Bliżej" będzie w momencie górowania na niebie, gdyż wtedy nie wystąpi zjawisko odległości o dodatkowy promień Ziemi. Aby przekonać się o tym "oszustwie" można zrobić zdjęcia w różnych momentach i następnie je porównać.

Kiedy i jak obserwować wschodzący Księżyc na niebie?

Zjawisko pojawi się na nocnym niebie około pół godziny po zachodzie Słońca. Sprawdźcie więc, jaki dokładnie czas będzie wtedy u was. Karol Wójcicki wskazuje, że będzie to między 16:58 a 17:33.

Następnie należy wybrać odpowiednie miejsce do obserwacji. Najlepiej z niskim horyzontem, a więc może to być rozległa łąka. W terenie zabudowanym można wybrać jakieś wzniesienie. W przeciwnym razie budynki czy drzewa mogą sprawić, że wschodzący Księżyc zobaczycie 10-15 minut później.

Oczywiście należy się też dobrze ubrać. Polska spowita jest mrozem i temperatura po zachodzie Słońca zacznie znowu szybko spadać. Dobre warunki do obserwacji powinny być widoczne w niemal całej Polsce. Gorzej może być na południowo-zachodnich krańcach kraju, gdzie może występować zachmurzenie.

Azymut dzisiejszego wschodu to 65° (kierunek północno-wschodni). W celu jego odnalezienia warto skorzystać z kompasu. Na przykład w telefonie.

