Ingenuity odniósł sukces. NASA pracuje nad nowym helikopterem na Marsa

NASA wysłała na Marsa niewielki helikopter Ingenuity wraz z łazikiem Perseverance. Początkowo planowano, że maszyna odbędzie tylko pięć lotów na Czerwonej Planecie. Dron spisywał się jednak na tyle dobrze, że jego misję wydłużono w nieskończoność (a dokładniej do momentu, aż stanie się bezużyteczny).

Reklama

Wideo youtube

To sprawiło, że Ingenuity ma na swoim koncie już aż blisko 70 lotów na Marsie i nadal działa. Niewielki helikopter sprawuje się świetnie i dlatego NASA chce iść za ciosem. Amerykańska agencja już jakiś czas temu ogłosiła, że chce wysłać na Czerwoną Planetę większego drona o zwiększonych możliwościach. Trwają już pierwsze testy technologii, które zostaną wykorzystane w tej maszynie.

NASA testuje nowe rozwiązania dla następcy helikoptera Ingenuity

Specjaliści z Jet Propulsion Laboratory należącego do NASA we wrześniu tego roku przeprowadzili testy nowych wirników, które chcą wykorzystać w kolejnym helikopterze mającym latać nad powierzchnią Marsa. Próby te zakończyły się sukcesem i ich wyniki są bardzo obiecujące.

Testy w JPL polegały na sprawdzeniu w akcji nowych łopatek wirników z włókna węglowego o średnicy ponad 50 cali (1,3 m). To blisko 10 cm więcej w porównaniu do rozwiązania użytego w Ingenuity. Próby przeprowadzono w specjalnej komorze, gdzie symulowane są warunki panujące poza Ziemią. Wirniki obracano przez trzy tygodnie z coraz większą prędkością. Udało się je rozpędzić do 0,95 macha, czyli niemal prędkości dźwięku.

NASA chce, aby następca Ingenuity był większy i zaoferował więcej możliwości. Przede wszystkim pod względem pokonywanych odległości. Pozwoli to na lepsze poznanie powierzchni Marsa z lotu ptaka. Na razie jednak konkretnych planów budowy drona nie ma. Jego projekt nie jest znany i możliwe, że nawet jeszcze nie istnieje.

Niewielki dron pobił nowe rekordy

Ingenuity odbył do tej pory 66 lotów i ten z 5 października pozostaje rekordowym pod względem osiągniętej wysokości. Helikopter wzniósł sie wtedy na 24 m nad powierzchnią Czerwonej Planety i nigdy wcześniej nie latał tak wysoko. Wcześniejszy rekord wynosił 20 m. Łącznie maszyna pokonała na Marsie odległość już prawie 15 km i spędziła w powietrzu blisko 2 godziny.