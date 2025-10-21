Chociaż sen jest niezbędny do naszego życia, jego funkcje pozostają istotną zagadką dla naukowców. Jednym z najciekawszych zagadnień jest to, czy i jak sen reguluje płyn mózgowo-rdzeniowy (PMR), czyli przezroczysty płyn otaczający mózg i rdzeń kręgowy.

Dlaczego ludzie śpią?

Badacze uważają, że sen jest ważny dla utrwalania wspomnień i usuwania z mózgu odpadów, które gromadzą się w wyniku aktywności mózgu w stanie czuwania. Uważa się, że sen kontroluje przepływ płynu mózgowo-rdzeniowego i dlatego może być ważny dla usuwania tych produktów. Jednak dokładny mechanizm tego zjawiska pozostaje tajemnicą, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że sen składa się z kilku różnych faz, w tym snu płytkiego, fazy REM i głębokiego snu bez REM.

Nowe badanie pokazuje, jak zmiany w sygnałach PMR podczas snu, mierzone za pomocą rezonansu magnetycznego, są zsynchronizowane z falami mózgowymi i innymi zdarzeniami neuronalnymi. Odkrycie to dostarcza wskazówek, dlaczego stabilny sen jest ważny dla prawidłowego funkcjonowania mózgu, szczególnie w sieci mózgowej odpowiedzialnej za kontrolowanie procesów uczenia się i pamięci.

Do badania wykorzystano specjalny sprzęt

Rezonans magnetyczny jest niezwykle głośny, więc podczas badania ciężko zapaść w głęboki sen. Mając to na uwadze, naukowcy pod kierownictwem Masako Tamaki z RIKEN Center for Brain Science w Japonii wykorzystali rzadki rezonans, który nie działa w sposób ciągły - zamiast tego skany są wykonywane co około 3 sekund, dzięki czemu podczas przerw można osiągnąć głęboki sen.

W ten sposób odkryto wyraźne różnice w zmianach sygnałów rezonansu magnetycznego z wypełnionych płynem obszarów mózgu podczas różnych faz snu. Powolne fale mózgowe i inne zdarzenia podczas głębokiego snu nie-REM wywoływały częste średniej wielkości wzrosty sygnału w ciągu 8 sekund. Podczas snu płytkiego i wybudzenia wzorzec był zupełnie inny - fale wolne powodowały gwałtowny wzrost sygnału, który był wolniejszy i rzadszy. Faza REM również wpływała na sygnał, ale zmiany trwały prawie 30 sekund i były bardzo niewielkie.

- Nasze odkrycia wskazują, że głęboki sen wpływa na sygnały płynu mózgowo-rdzeniowego inaczej niż sen płytki, sen REM czy stan wybudzenia - powiedział Tamaki. - Szybkie, choć umiarkowane wzrosty sygnału mogą być związane z procesem niezbędnym do usuwania określonych rodzajów produktów przemiany materii, które mają tendencję do gromadzenia się w sieci mózgowej odpowiedzialnej za uczenie się i pamięć w ciągu dnia.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie PNAS.

