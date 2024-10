Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman. NASA przeprowadziła ważny test

Warto dodać, że kompletny Outer Barrel Assembly teleskopu jest zbyt duży, aby zmieścił się do wirówki NASA. Dlatego testy przeprowadzono na poszczególnych elementach, co przekazał Jay Parker, kierownik ds. projektowania produktów w Goddard.

Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman lepszy od JWST

Wiemy, że Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman ma zaoferować jeszcze większe możliwości w porównaniu do JWST. Jednym z celów misji tego obserwatorium będą egzoplanety, czyli planety spoza Układu Słonecznego.

Naukowcy wierzą, że z użyciem nowego teleskopu uda się odkryć nawet kilka tysięcy nowych egzoplanet. W tym światów o masie mniejszej od Ziemi, co z racji ich wielkości jest obecnie bardzo utrudnione. Wśród głównych celów misji są także obserwacje supernowych, ciemna energia oraz soczewkowanie grawitacyjne galaktyk.

Obecnie NASA zakłada, że Kosmiczny Teleskop Nancy Grace Roman zostanie wystrzelony w przestrzeń w 2027 r. Oczywiście nie można wykluczyć opóźnień, z którymi to borykał się także JWST. W momencie wysłania go do punktu docelowego będzie to najpotężniejsze obserwatorium kosmiczne, którym ma dysponować ludzkość.

