Masło czy margaryna? Nowe badanie sugeruje, że jednak...

Specjaliści od lat wzywają do zmniejszania w diecie ilości tłuszczów nasyconych, jak masło i zamiast tego wybierania nienasyconych tłuszczów roślinnych, jak choćby stosowana od lat w regionie Morza Śródziemnego oliwa, aby zmniejszyć ryzyko chorób serca. Przekonują, że spożywanie zbyt dużej ilości tłuszczów nasyconych podnosi poziom złego cholesterolu we krwi, co prowadzi do gromadzenia się złogów tłuszczu, które mogą zwężać naczynia krwionośne i tym samym zwiększać m.in. ryzyko udaru.

I chociaż generalnie panuje powszechna zgoda co do tego, że oleje roślinne są zdrowe, a to z podejściem do masła bywa różnie, bo przecież "naukowcy co chwilę zmieniają zdanie i zaraz znowu usłyszymy, że warto je jeść". Naukowcy postanowili więc rozwiązać sprawę w sposób kompleksowy i niepozostawiający wątpliwości - połączyli szereg badań dotyczących interwencji dietetycznych i wcześniejsze badania kohortowe, aby udowodnić wszystkim, jak wybór stylu życia i diety wpływa na ryzyko poważnych chorób.

Nasze badanie potwierdza z jeszcze większą pewnością korzyści zdrowotne wynikające z diety bogatej w nienasycone tłuszcze roślinne, takiej jak dieta śródziemnomorska, i może pomóc w zapewnieniu ukierunkowanych porad dietetycznych tym osobom, które najbardziej skorzystałyby na zmianie swoich nawyków żywieniowych mówi autor badania, Clemens Wittenbecher z Chalmers University of Technology.

Zostaw masło, bierz oleje roślinne

Pierwsza część badania obejmowała analizy wyników poziomu tłuszczu we krwi 113 Brytyjczyków, którzy przez 16 tygodni stosowali albo dietę bogatą w nasycone tłuszcze zwierzęce, jak masło czy smalec, albo dietę bogatą w nienasycone tłuszcze roślinne, jak oliwa z oliwek i orzechy.