Misja Sławosza w kosmos. Co, jeśli nie poleci w niedzielę?

Sławosz Uznański-Wiśniewski czeka na rozpoczęcie misji Ax-4, którą obecnie planuje się najwcześniej na niedzielę. SpaceX ogłosiło gotowość, ale co stanie się, gdy start rakiety Falcon 9 ponownie nie dojdzie do skutku? Jakie wpływ będzie to miało na załogę Axiom Mission 4 oraz wysyłane w kosmos eksperymenty?