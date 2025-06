Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Co spowodowało odwołanie lotu Ax-4?

25-letni element Międzynarodowej Stacji Kosmicznej sprawia problemy od dawna. Już kilka lat temu doszło tam do wycieku powietrza, który z czasem usunięto. Warto jednak dodać, że mimo próśb NASA, Roskosmos podchodził do problemu opieszale i nie widział tu większego zagrożenia. Amerykanie zwracali uwagę na to od kilku lat, gdzie doszukano się mikropęknięć. Według Rosjan nie jest to jednak dużym problemem.