Najstarsza galaktyka we wszechświecie. Astronomowie chwalą się odkryciem

Wszechświat ma około 13,8 mld lat i jedną z teorii związanych z jego początkiem jest Wielki Wybuch. Następnie zaczęły formować się pierwsze galaktyki. Nie wiemy, co dokładnie wydarzyło się na samym początku, ale dzięki coraz większemu postępowi technologicznemu jesteśmy w stanie obserwować coraz starsze obiekty tego typu. Astronomowie pochwali się odkryciem najstarszego wśród wszystkich znanych.

Najstarsza galaktyka we wszechświecie odkryta przez astronomów

Najstarszą galaktyką w znanym wszechświecie do niedawna była ta sklasyfikowana pod nazwą UHZ1, której wiek oszacowano na około 470 mln lat po Wielkim Wybuchu. Rekord ten został właśnie pobity przez inny obiekt, który jest młodszy o ponad 100 mln lat.

Najstarszą galaktyką ze wszystkich znanych jest obecnie JADES-GS-z14-0, której wiek oszacowano na mniej niż 300 mln lat po Wielkim Wybuchu.

W styczniu 2024 r. NIRSpec obserwował galaktykę JADES-GS-z14-0 przez prawie dziesięć godzin, a gdy widmo zostało po raz pierwszy przetworzone, istniały jednoznaczne dowody na to, że obiekt rzeczywiście miał przesunięcie ku czerwieni wynoszące 14,32, co rozbiło poprzedni rekord najodleglejszej galaktyki. powiedzieli astronomowie Stefano Carniani ze Scuola Normale Superiore we Włoszech i Kevin Hainline z Uniwersytetu w Arizonie

Zdjęcie Najstarsza galaktyka we wszechświecie widziana przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. / NASA, ESA, CSA, STScI, Brant Robertson/UC Santa Cruz, Ben Johnson/CfA, Sandro Tacchella/Cambridge, Phill Cargile/CfA / materiał zewnętrzny

Dotychczasowe obserwacje wykazały źródło światła o wielkości około 1600 lat świetlnych. Naukowcy twierdzą, że pochodzi ono z młodych gwiazd, a nie emisji z pobliża supermasywnej czarnej dziury.

Najstarsza galaktyka jest bardzo masywna

Odkrycie rzuca nam również światło dzienne na proces formowania się wczesnych galaktyk we wszechświecie. Masę obiektu wyliczono na kilkaset mln mas Słońca. Teraz uczeni zastanawiają się nad odpowiedzią na pytanie: jak natura może stworzyć tak jasną, masywną i dużą galaktykę w mniej niż 300 mln lat?

Jedno jest pewne. Dalsze obserwacje JADES-GS-z14-0 mogą nam ujawnić dodatkowe szczegóły związane z powstawaniem galaktyk we wczesnym okresie istnienia wszechświata. Dzięki temu kosmiczny świt (okres do 1 mld lat po Wielkim Wybuchu) odkrywa przed nami kolejne tajemnice, które do niedawna nie były poznane. To uległo zmianie m.in. dzięki potężnemu obserwatorium, którym jest Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. Dostarcza on cenne dane naukowe od ponad dwóch lat.

