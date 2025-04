Największa struktura we wszechświecie jest większa niż sądzono

Wszechświat jest ogromny i występują w nim również wielkie struktury, których rozmiary trudno sobie wyobrazić. Do takich z pewnością zalicza się Wielka Ściana w Herkulesie-Koronie Północnej , którą odkryto w 2013 r. Później wstrząsnęła światem astronomii. Okazuje się, że twór może mieć jeszcze większe rozmiary niż sądzono.

Największa struktura we wszechświecie może być o 50 proc. większa

Wielka Ściana w Herkulesie-Koronie Północnej to największa znana ludzkości struktura w widzialnym wszechświecie. Wcześniej szacowano, że rozciąga się ona na długość aż 10 mld lat świetlnych . Dla porównania cała Droga Mleczna , gdzie są miliardy gwiazd, ma średnicę na poziomie "zaledwie" 105,7 tys. lat świetlnych.

Naukowcy ponownie zbadali rozkład potężnych eksplozji kosmicznych. Analiza wykazała, że Wielki Ściana w Herkulesie-Koronie Północnej może być w rzeczywistości większa i rozciąga się na 15 mld lat świetlnych ! To o 50 proc. więcej niż sądzono.

Zespół badaczy zbadał 542 rozbłyski gamma ze znanymi przesunięciami ku czerwieni. W ten sposób można oszacować odległości we wszechświecie, który ulega ekspansji. To pokazuje również, że dostępne metody i techniki do pomiarów kosmicznych wymagają jeszcze dopracowania.