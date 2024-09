NASA: Księżyc będzie miał własną strefę czasową. Trwają prace

Ziemia ma własne strefy czasowe i wiele wskazuje na to, że Księżyc wkrótce otrzyma własną. Informacje na ten temat pojawiły się już kilka miesięcy temu, gdy Biały Dom wystosował prośbę do NASA w tej sprawie. W piątek agencja potwierdziła, że rzeczywiście prowadzi prace w tym kierunku.

Skoordynowany Czas Księżycowy (LTC) opracowywany przez NASA

NASA przekazała, że rzeczywiście Srebrny Glob ma dostać własny Skoordynowany Czas Księżycowy (LTC), który ma powstać w wyniku współpracy z różnymi organami, w tym rządowymi ze Stanów Zjednoczonych oraz organizacjami międzynarodowymi. Agencja wierzy, że uda się to zrobić w ciągu najbliższych dwóch lat. Pewnie jednak zapytacie: w jakim celu?

Okazuje się, że Księżyc rzeczywiście potrzebuje własnej strefy czasowej, co wiąże się z przyszłymi misjami planowanymi na Srebrny Glob. Sama NASA przymierza się do powrotu ludzi w ramach programu Artemis. Problem jednak w tym, że czas płynie tam nieco inaczej niż na Ziemi i związane to jest ze słabszą grawitacją.

Teoria względności Einsteina mówi o tym, że czas zmienia się w stosunku do prędkości i grawitacji. Stąd też na Księżycu płynie nieco szybciej. Ziemski zegar każdej doby zyskiwałby w ten sposób 56 mikrosekund. Z czasem różnice stałyby się na tyle duże, że mogłyby znacząco wpłynąć na wysoką precyzję wymaganą dla misji.

W przypadku czegoś poruszającego się z prędkością światła 56 mikrosekund to wystarczająco dużo czasu, aby pokonać dystans około 168 boisk futbolowych. Jeśli ktoś krąży wokół Księżyca, obserwator na Ziemi, który nie kompensuje efektów relatywności w ciągu dnia, pomyślałby, że krążący astronauta jest oddalony o około 168 boisk futbolowych od miejsca, w którym naprawdę się znajduje. powiedziała Cheryl Gramling, liderka ds. pomiaru czasu i standardów NASA

NASA opracowuje strefę czasową dla Księżyca do końca 2026 roku

Wiemy, że NASA chce opracować Skoordynowany Czas Księżycowy do końca 2026 r. Odbędzie się to we współpracy z Departamentami Handlu, Obrony, Stanu i Transportu oraz członkami programu Artemis Accords, który podpisały różne kraje na świecie. Wśród nich jest również Polska.

Inicjatywa będzie kierowana przez Space Communication and Navigation (SCaN) NASA. Wiemy również, że prace nad LTC mają zapewnić pewną skalowalność, którą później na przykład będzie można dostosować pod kątem Marsa. Standard czasowy zostanie ustalony na podstawie średniej ważonej zegarów atomowych.