NASA testuje kapsułę Orion dla Artemis 2. Poleci w okolice Księżyca

NASA szykuje się do misji załogowej Artemis 2, której celem jest Księżyc. Astronauci polecą w okolice Srebrnego Globu kapsułą Orion, która obecnie znajduje się w fazie testów. Do lądowania nie dojdzie. Będzie to jednak bardzo ważna misja na drodze do celu dalszej eksploracji Księżyca przez ludzi.

Zdjęcie NASA testuje kapsułę Orion dla Artemis 2. Poleci w okolice Księżyca. / materiały prasowe