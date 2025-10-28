Odkrycie w Finlandii. Zidentyfikowali nieznane wcześniej znaki na skałach

Badacze zidentyfikowali na skałach zagadkowe znaki, które przez tysiące lat pozostawały ukryte pod warstwami mchu i zniekształcone w wyniku erozji. Naukowcy rozpoznali figury i pigmenty, których wcześniej nie dało się dostrzec gołym okiem.

Odkrycia dokonano dzięki urządzeniom takim jak kamery hiperspektralne, które umożliwiają uzyskanie obrazów w wysokiej rozdzielczości, z różnymi długościami fal, a także w związku z wykorzystaniem skanerów 3D i renderowania 3D.

Największy taki zbiór prehistorycznych obrazów. Nowe wzorce

Odkrycia dokonano w Finlandii na klifach Astuvansalmi w gminie Ristiina, nad jeziorem Yövesi, które jest częścią jeziora Saimaa. Na tym obszarze znajduje się zbiór naskalnych malowideł, który jest uznawany za największy w krajach nordyckich - liczy około 80 znanych obrazów, z czego najstarsze pochodzą sprzed 5000 lat. Znajdują się one na wysokości od 7,7 do 11,8 metra nad poziomem wody.

Naukowcy z Uniwersytetu Wschodniej Finlandii sięgnęli po najnowocześniejsze metody, dzięki czemu udało im się zidentyfikować nowe prehistoryczne obrazy na skałach. W trzy godziny od rozpoczęcia badań zidentyfikowane zostały trzy możliwe wzorce. Celem projektu jest określenie wieku i pochodzenia obrazów, identyfikacja różnych odcieni czerwieni w malowidłach, analiza składu farb i porównanie stylów i technik dawnych artystów z różnych kultur.

- Dziś testujemy zupełnie nową technikę obrazowania, która jeszcze niedawno nie istniała - zaznaczają eksperci.

Nowa metoda może pomóc odnaleźć więcej nieznanych malowideł

Po wykonaniu zdjęć dane są analizowane dzięki specjalnym aplikacjom i programom, badacze wspomagają się też sztuczną inteligencją, ale zaznaczają, że nie chcą na niej przesadnie polegać.

Dotychczas odkryte malowidła naskalne w Astuvansalmi zawierają obrazy łosi, postaci ludzkich, dziesiątki rąk i tropów zwierząt, a także malowidła łodzi, ryby i psa. Są tu też różne figury geometryczne. Uważa się, że te znaki w Finlandii mogą wiązać się z tradycjami szamańskimi dawnych ludów. Dzięki nowej metodzie można będzie odkryć nowe, nieznane wcześniej znaki.

- W czasie, gdy powstawały malowidła naskalne, poziom wody był znacznie wyższy. Malowidła powstawały albo z łodzi, albo na lodzie. Dzięki technologii poziom wody można podnieść do pierwotnego poziomu w modelu cyfrowym. Wtedy zobaczymy, które nowe miejsca, na przykład na jeziorze Saimaa, mogłyby potencjalnie zawierać więcej wzorów - wyjaśnił ekspert w komunikacie uczelni.

