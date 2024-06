Asteroidy mijają Ziemię w zasadzie każdego dnia. W ciągu doby jest ich nawet kilka, ale zazwyczaj są to niewielkie obiekty, które ponadto nie zagrażają naszej planecie. Tymczasem w naszym kierunku leci ogromny behemot o średnicy kilku kilometrów, który rozmiarami zbliżony jest do Mount Everest!

Ogromna planetoida minie Ziemię wieczorem

Skała jest wielka i została sklasyfikowana pod nazwą 2011 UL21 i została odkryta 17 października 2011 r. Średnicę obiektu szacuje się na od 1,7 do 3,9 km. Asteroida jest więc naprawdę ogromna. Ponadto porusza się z wielką prędkością, którą oszacowano na 25,9 km/s! To ponad 75 razy szybciej w porównaniu do prędkości dźwięku.

Wejście tak wielkiej planetoidy w atmosferę Ziemi miałoby wręcz katastrofalne skutki i mogłoby wywołać kataklizm w skali całego kontynentu. Z czasem doszłoby do zmian klimatycznych, które objęłyby cały glob. Dla porównania asteroida, która przyczyniła się do zagłady dinozaurów i uderzyła w teren dzisiejszego półwyspu Jukatan, miała średnicę około 10 km.

Wydarzenie będzie można oglądać na żywo

Przelot asteroidy 2011 UL21 będzie można oglądać na żywo w internecie. Będzie to możliwe za sprawą projektu wirtualnego teleskopu oraz streamu, który zostanie udostępniony w serwisie YouTube przez Obserwatorium Astronomicznego Ceccano we Włoszech. Start relacji zaplanowano na godzinę 22:00 naszego czasu. Skała przeleci najbliżej naszej planety około godziny 22:16 czasu w Polsce.

Wideo youtube

W momencie największego zbliżenia planetoida 2011 UL21 znajdzie się w odległości około 6,6 mln km od nas. To dużo czy mało? Dla porównania Księżyc dzieli od Ziemi średnio 384,4 tys. km, a więc jest ponad 17 razy bliżej. Obaw o zderzenie więc nie ma. Przy okazji warto dodać, że obiekt będzie można obserwować z powierzchni naszego świata nawet niewielkimi teleskopami.

Tak wielkiej asteroidy w pobliżu Ziemi nie było od 125 lat

Naukowcy twierdzą, że tak duży obiekt, którym jest 2011 UL21, nie znalazł się tak blisko naszej planety od ponad wieku. Mówi się o przedziale czasu w postaci 125 lat. Będzie to więc nie lada wydarzenie, a jest to planetoida o rozmiarach większych od 99 proc. wszystkich takich skał w pobliżu Ziemi.

Zdjęcie Fakty o asteroidzie 2011 UL21. / ESA / materiał zewnętrzny

2011 UL21 okrąża Słońce na orbicie w odległości około 1,3 jednostki astronomicznej. Jedna z nich określa średnią odległość Ziemi od naszej gwiazdy i wynosi niespełna 150 mln km.

Warto dodać, że za kilkadziesiąt lat dojdzie do ponownego zbliżenia 2011 UL21 z Ziemią i wtedy obiekt będzie znacznie bliżej nas, bo przeleci w odległości około 2,7 mln km. Ma to nastąpić w 2089 r. W tym przypadku będzie podobnie i zagrożenia dla Ziemi na horyzoncie nie widać.