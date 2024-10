Według badań opublikowanych w czasopiśmie Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, naukowcy z Laboratorium Badań Fizycznych w Ahmedabadzie w Indiach zaobserwowali znaczący spadek temperatury powierzchni Księżyca w nocy na sześciu różnych obszarach po jego widocznej stronie.

Ten "anormalny spadek temperatury", jak go określili badacze, jest najpewniej bezpośrednio związany z lockdownami, które miały miejsce na Ziemi w pierwszych miesiącach pandemii w 2020 roku.

W jaki sposób Ziemia wpływa na temperatury powierzchni Księżyca?

Podczas dnia Księżyc, podobnie jak Ziemia, otrzymuje promieniowanie od Słońca. Jednak w nocy, gdy Księżyc znajduje się po ciemnej stronie, jedynym źródłem promieniowania, które może wpływać na jego temperatury, jest nasza planeta.

Gdy poziom ludzkiej aktywności na Ziemi spada, zmniejsza się także ilość promieniowania emitowanego w kosmos. Podczas pandemii, na skutek globalnych ograniczeń przede wszystkim w przemyśle i transporcie, spadł poziom ciepła emitowanego przez Ziemię. Efekt był na tyle znaczący, że można było zmierzyć go na Księżycu.

Naukowcy są zdania, że spadek temperatury Księżyca w czasie pandemii daje nam cenną możliwość badania wpływu ludzkiej działalności na zmiany klimatyczne. Księżyc może stać się swoistą "platformą badawczą" do obserwacji promieniowania emitowanego przez Ziemię i tym samym przyczynić się do szerszego zrozumienia zjawisk stojących za globalnym ociepleniem.

Pandemia dała niezwykłą okazję do zbadania oddziaływania Ziemi na temperaturę Księżyca

Pomiary przeprowadzone w okresie pandemii są unikatowe - nigdy wcześniej nie mieliśmy okazji tak dokładnie zbadać, jak zmniejszona aktywność człowieka wpływa na zmiany temperatur w przestrzeni kosmicznej.

Choć badania wpływu ziemskiego promieniowania cieplnego na temperaturę powierzchni Księżyca miały już miejsce, to w 2020 warunki były jednak wprost unikalne, a sami autorzy pracy badawczej podkreślają, że była to niezwykle rzadka okazja, która prawdopodobnie już nigdy się nie powtórzy. Pandemia COVID-19 na chwilę zatrzymała świat, co pozwoliło naukowcom na przeprowadzenie obserwacji fascynującego zjawiska, które w normalnych warunkach nie ma szans na wystąpienie w tak dużej skali.

