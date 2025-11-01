Nowe odkrycia na polu dawnej bitwy. Co zostało po starciach z XVIII wieku?

Archeolodzy z Uniwersytetu w Glasgow oraz National Trust for Scotland dokonali przełomowego odkrycia na polu bitwy pod Culloden w Szkocji - miejscu starcia zbrojnego między jakobitami pod dowództwem Karola Edwarda Stuarta a siłami królewskimi - wojskami Jerzego II dowodzonymi przez księcia Cumberland. Bitwa rozegrała się 16 kwietnia 1746 roku.

Było to decydujące starcie w powstaniu jakobickim. Armia brytyjska króla Jerzego II stoczyła zwycięską bitwę z siłami jakobickimi, próbującymi odzyskać tron Stuartów. Znalezisk dostarczających nowych dowodów na temat przebiegu starć dokonano na niebadanym dotąd obszarze pola bitwy pod Culloden.

Niebadany dotąd obszar bitwy pod Culloden skrywał setki pocisków

Zespół archeologów i wolontariuszy pracujący pod przewodnictwem kierownika wydziału archeologii Nationalt Trust Dereka Alexandra i profesora Tony'ego Pollarda z Uniwersytetu w Glasgow odnalazł ponad 100 pocisków. W skład odkryć wchodzą ołowiane kule muszkietowe i kule armatnie.

Badania obszaru bitwy pod Culloden prowadzone były przy użyciu różnych metod, m.in. wykrywaczy metali. Specjaliści podają, że szczególnie interesujące są odkryte ślady walki w miejscu, gdzie grząski teren spowolnił szarżę jakobitów, co ułatwiło siłom króla zadanie decydującego ciosu.

Znaleziska wskazują również na bohaterską obronę irlandzkich oddziałów walczących z jakobitami pod dowództwem ppłk. Stapletona. Umożliwiły one ucieczkę wielu jakobitom, jednak sam dowódca zginął w wyniku odniesionych ran.

Wykopaliska na polu dawnej bitwy. Wyniki badań zachwyciły archeologów

Jak podkreślają badacze, odkrycia te rzucają nowe światło na przebieg walk i pozwalają lepiej zrozumieć rozmieszczenie sił oraz dynamikę starcia. Dają wgląd zwłaszcza w dramatyczne momenty pod koniec bitwy, kiedy walczący po stronie jakobitów stawiali opór kawalerii rządowej.

Jesteśmy zachwyceni wynikami, zwłaszcza że teren, który zbadaliśmy, nie wydawał się zbyt obiecujący. Nasi wolontariusze wykonali fantastyczną pracę, pogłębiając naszą wiedzę o przebiegu starć i polu bitwy takim, jakie jest dzisiaj

Znaleziska stanowią cenny wkład w dalsze badania i ochronę tego historycznego miejsca na mapie Wielkiej Brytanii. Prace archeologiczne były częścią szerszego programu edukacyjnego, obejmującego pokazy broni, wykłady i oprowadzanie po terenie bitwy.

Komunikat na temat odkrycia opublikował Uniwersytet w Glasgow.

