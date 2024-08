Wenus nie jest już podobna do Ziemi. To piekielny świat z temperaturami przekraczającymi 400 stopni Celsjusza oraz bardzo wysokim ciśnieniem. W przeszłości mogło być jednak inaczej, co naukowcy podejrzewają od lat. Rąbka tajemnicy na ten temat uchyla nam atmosfera naszej sąsiadki.

Atmosfera Wenus zawiera wskazówkę dotyczącą przeszłości planety

Naukowcy przyjrzeli się danym, które sonda Venus Express (należąca do ESA) zebrała w trakcie misji trwającej od 2006 do 2014 r. Tam doszukano się czegoś nieoczekiwanego i jest to wzrost poziomu deuteru do wodoru. D oraz H to dwie formy jednego pierwiastka w postaci różnych izotopów.

Zacznijmy od tego, iż uważa się, że Wenus i Ziemia miały kiedyś podobne stosunki HDO/H2O, co też jest związane z wodą oraz tym, jak ulegała ona zmianom na przestrzeni kilku mld lat. Dane zebrane przez instrument Solar Occultation in the Infrared (SOIR) z Venus Express wykazały jednak, że w atmosferze naszej sąsiadki obecnie stosunek HDO jest 120 razy wyższy w porównaniu do H2O.

To wzbogacenie jest spowodowane przede wszystkim promieniowaniem słonecznym rozbijającym izotopologie wody w górnych warstwach atmosfery, wytwarzając atomy wodoru (H) i deuteru (D). Ponieważ atomy H łatwiej uciekają w przestrzeń kosmiczną ze względu na ich niższą masę, stosunek HDO/H2O stopniowo wzrasta. wyjaśniają naukowcy z ESA

Do tego dochodzi wzrost stężenia cząsteczek w porównaniu z wysokością. Co za ty idzie? Uczeni wyjaśniają, że atmosfera Wenus zawiera znacznie więcej wody bogatej w deuter w porównaniu z Ziemią, co wskazuje na duże różnice w procesach atmosferycznych. Wiąże się to z aerozolami kwasu siarkowego stanowiącego większość chmur planety.

Wenus mogła mieć więcej wody, którą utraciła

Stąd też przypuszcza się, że Wenus w przeszłości mogła być bogatsza w wodę, która pozostała na Ziemi. W przypadku obu planet została ona prawdopodobnie dostarczona wraz z asteroidami.

Z czasem jednak ewolucja obu planet przebiegła w innym kierunku. Wenus z czasem stała się niegościnnym światem, który niemal wcale nie przypomina tego, co znamy na Ziemi. Jednak w przeszłości mogło być inaczej. Naukowcy twierdzą jednak, że dokładniejsze prześledzenie ewolucji atmosfery wymaga dodatkowych danych oraz specjalnych modeli.

