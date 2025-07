To może być początek końca. "Niebawem" wszechświat zacznie się kurczyć

Wszechświat powstał około 13,8 mld lat temu w wyniku Wielkiego Wybuchu. Potem zaczął się rozszerzać i ta ekspansja trwa do dziś. Kluczem do zrozumienia tego procesu jest ciemna energia, która go napędza, ale na razie skrywa ona przed nami jeszcze wiele tajemnic. Grupa naukowców twierdzi jednak, że takie zjawisko nie będzie trwało wiecznie i z czasem zacznie dochodzić do odwrotnej reakcji.