Lądownik Blue Ghost leci na Księżyc. Kiedy wyląduje na Srebrnym Globie?

W końcu leci na Księżyc. Wkrótce lądowanie na Srebrnym Globie

Blue Ghost to lądownik księżycowy, który został wystrzelony w kosmos kilka tygodni temu. Do niedawna przebywał na orbicie okołoziemskiej. Firefly Aerospace odpaliło jego silniki i skierowało go na Księżyc, gdzie doleci na dniach. Jednak do lądowania nie dojdzie w tym miesiącu. Harmonogram misji zakłada to w marcu.