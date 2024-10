Ziemia co chwilę mijana jest przez nadlatujące asteroidy, których w Układzie Słonecznym jest całe mnóstwo. Najczęściej są to małe obiekty lub takie, które przelatują w pobliżu naszej planety w sporej odległości. 24 października nasz świat zostanie wystawiony na pięć takich spotkań. Czy jest czego się obawiać?

Reklama

Jedna asteroida lecąca w kierunku Ziemi potencjalnie niebezpieczna

Na szczęście tylko jedna asteroida z pięciu została sklasyfikowana jako PHA. To oznacza, że potencjalnie mogłaby stanowić zagrożenie dla Ziemi.

Asteroidy PHA to takie, które zbliżają się do Ziemi na 0,05 jednostki astronomicznej (jednak określa średnią odległość planety od Słońca). Wydaje się więc, że będzie blisko, ale w odległościach kosmicznych to nadal kilka milionów kilometrów i nie inaczej będzie w przypadku dzisiejszego obiektu. Poza tym ich rozmiary muszą być większe od 140 m.

Wspomniana asteroida została sklasyfikowana pod nazwą NV16 i jest znana astronomom od 2022 r. Obiekt jest spory, bo jego wielkość szacuje się na 177 m, a więc jest duży, jak wieża telewizyjna przy Mościckiego 14 w Tomaszowie Mazowieckim.