9 kultowych miejsc z filmów i seriali. Każdy chce tam zrobić zdjęcie!

Spis treści: 01 Gwiezdne Wojny - egzotyczna podróż śladami rycerzy Jedi

02 Słynny dom i droga z Gladiatora

03 Okolice marynarza Popeye’a, czyli kolorowa Popeye Village

04 Zwiedzając Londyn wspominaj Notting Hill!

05 Miasteczko ze Stranger Things istnieje naprawdę

06 Polskie krajobrazy w serialu Netflixa, czyli gdzie kręcono Wiedźmina?

07 Najpiękniejsza plaża Tajlandii, czyli niebiańska Maya Bay

08 Wycieczka do Angkor Wat z Larą Croft

09 Na koniec jedno z najbardziej filmowych miast na świecie: Nowy Jork

Gwiezdne Wojny - egzotyczna podróż śladami rycerzy Jedi

Ta saga po raz pierwszy ukazała się na ekranach w 1977 roku. Przez kolejne lata zyskiwała na popularności i zdobywała coraz większe rzesze fanów. Dziś to wręcz kultowy tytuł, który każdy kojarzy z przygodami starożytnego zakonu strzegącego pokoju. Choć wydaje się, że fantastyka świata rycerzy Jedi jest odległa ziemskim realiom, wiele ujęć w poszczególnych częściach serii kręcono w prawdziwych lokalizacjach! Są to m.in.:

Dubrownik (Chorwacja),

Chott el Djerid (Tunezja),

Salar de Uyuni (Boliwia),

Atol Laamu (Malediwy),

Skellig Michael (Irlandia),

Jezioro Como (Włochy),

Wadi Rum (Jordania),

Reynisfjara (Islandia).

Trzeba przyznać, że niektóre z nich rzeczywiście przypominają krajobrazy "nie z tej ziemi". Jak się okazuje, aby zaplanować podróż szlakiem Gwiezdnych Wojen, trzeba objechać niemal cały świat!

Zdjęcie Tunezja. To m.in. tutaj kręcono zdjęcia do "Gwiezdnych wojen" / 123RF/PICSEL

Słynny dom i droga z Gladiatora

Ostatnie sceny z kultowego filmu Gladiator z Russellem Crowem w roli Maximusa utkwiły w pamięci chyba każdemu miłośnikowi srebrnego ekranu. Reżyser, Ridley Scott, wykorzystał urokliwe plenery włoskiej Toskanii do stworzenia najbardziej wzruszających scen produkcji.

Film "Gladiator" powstawał przede wszystkim w okolicach miasteczka Pienza.

Ekipa filmowa pracowała w toskańskiej dolinie położonej pomiędzy Sieną a stożkiem wygasłego wulkanu Monte Amiata. Tam, w otoczeniu malowniczych wzgórz Val d’Orcia, można dojrzeć słynny dom filmowego Maximusa.

Miejsce to stało się jednym z najchętniej fotografowanych w całym regionie. Można tutaj dotrzeć bez trudu - punkt został nawet oznaczony na mapach Google jako Cipressi De "il GLADIATORE" lub De Cypresses "The Gladiator" point.

Okolice marynarza Popeye’a, czyli kolorowa Popeye Village

Jeśli chodzi o słynne filmowe miejsca, nie można zapomnieć także o tych nieco bardziej bajkowych. Wiele osób pamięta animowaną postać marynarza Popeye’a. Bohater o gołębim sercu, ale jednocześnie temperamentny, który po zjedzeniu szpinaku zyskuje nadludzką siłę. Komiksy czy filmy krótkometrażowe z jego udziałem - ich miłośnicy chętnie zjeżdżają do Popeye Village na Malcie!

Dlaczego właściwie powstała wioska, skoro historia Popeye’a to bajka? Miejsce to zaaranżowano na potrzeby filmu-musicalu Popeye, w którym główną rolę zagrał Robin Williams. Pobliska zatoka Anchor Bay wydawała się do tego idealną scenerią. Wioskę zaczęto wznosić w 1979 roku i zbudowano ją w ok. 7 miesięcy. Znajduje się tutaj 19 budynków z holenderskiego drewna. Dziś, wiele lat po realizacji produkcji, wciąż można odwiedzać wioskę. Teraz działa ona jako park rozrywki!

Zwiedzając Londyn wspominaj Notting Hill!

On był zwyczajnym facetem, właścicielem niedochodowego sklepu z książkami w londyńskiej dzielnicy Notting Hill. Ona - aktorką grającą w wielomilionowych produkcjach Hollywood. Historia tej pary i jej nietypowego spotkania w Londynie jest znana na całym świecie. Jeśli jesteś fanem miłosnych perypetii Hugh Granta i Julii Roberts, wybierz się na spacer po Londynie, po miejscach, w których realizowano tę komedię romantyczną z 1999 roku.

Już sama przechadzka po urokliwej dzielnicy Notting Hill to przyjemność. Będzie ona jeszcze większa, jeśli dotrzesz do charakterystycznych niebieskich drzwi (280 Westbourne Park Road) i lokalizacji malutkiej księgarni z podróżniczymi książkami. Ulice Portobello Road czy Denbigh Terrace również można oglądać w filmowych scenach.

Niestety, dziś księgarnia, w której kręcono poszczególne ujęcia, już nie istnieje. Została zamknięta w 2011 roku, a obecnie w tym miejscu znajduje się tylko sklep z pamiątkami.

Miasteczko ze Stranger Things istnieje naprawdę

Serial "Stranger Things" dostępny na platformie Netflix zyskał błyskawiczną popularność - głównie ze względu na wyjątkową scenerię, która przenosi widza do Hawkins, miasteczka z lat 80. Okazuje się, że nie jest to bynajmniej scenografia stworzona na potrzeby produkcji, a do Hawkins można zajrzeć naprawdę!

Budynek Hawkins National Laboratory to w rzeczywistości klinika Emory Uniwersytetu Briarcliff w Atlancie. To jednak nie wszystko. Jednymi z głównych bohaterów jest rodzeństwo Wheelerów. Ich dom został wybudowany w stylu kolonialnego odrodzenia. Budynek mieści się na przedmieściach Atlanty w dzielnicy Greenbriar przy Piney Wood 2530. Fani serialu mogą odwiedzić także dom Lucasa Sinclaira, mieszczący się pod adresem w dzielnicy Greenbriar przy Piney Wood Lane 2550.

Również na terenie Atlanty zlokalizowany jest budynek filmowej High School (liceum) w Hawkins. Jeśli chcesz zajrzeć również tam, wybierz się na South Lee Street 109 w Stockbridge.

Polskie krajobrazy w serialu Netflixa, czyli gdzie kręcono Wiedźmina?

Ciekawe filmowe miejsca znajdziesz także na mapie Polski. Jednym z nich jest Zamek Ogrodzieniec położony na Szlaku Orlich Gniazd. Potężne mury wzniesione na skałach są widoczne z wielu stron z dużej odległości - nie dziwi zatem, że przyciągają wzrok nie tylko turystów, ale i realizatorów filmowych.

Zdjęcie Zamek Ogrodzieniec. To tutaj kręcono finałowe sceny pierwszego sezonu netliksowego "Wiedźmina". / 123RF/PICSEL

Ruiny Zamku Ogrodzieniec uchodzą za najokazalszy ze wszystkich obiektów na Szlaku Orlich Gniazd. Stanowią swoistą wizytówkę Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Budowla powstała w XIV wieku i uchodziła za jedną z najświetniejszych warowni swoich czasów. To właśnie w jej zakamarkach kręcono serial Wiedźmin, który pojawił się na platformie Netflix w 2019 roku.

Najpiękniejsza plaża Tajlandii, czyli niebiańska Maya Bay

Maya Bay to miejsce, które stało się szeroko znane światu dzięki produkcji "Niebiańska plaża" z Leonardo DiCaprio. To jeden z tych przypadków, w którym ze względu na natłok turystów i miłośników filmu miejsce realizacji produkcji zostało mocno wyeksploatowane i na jakiś czas musiało być zamknięte przez władze Tajlandii.

Plaża Maya Bay znajduje się na Phi Phi Leh, czyli drugiej co do wielkości wyspie archipelagu u wybrzeża Morza Andamańskiego. Ekipę filmową i turystów przyciągnęły i przyciągają tutaj śnieżnobiały piasek, turkusowa woda czy wysokie klify.

Obecnie Maya Bay znowu jest dostępna dla ruchu turystycznego, ale z ograniczoną liczbą turystów. Ciekawostką jest fakt, że ekipa filmowa zmodyfikowała naturalny wygląd plaży - usunięto bowiem wydmy oraz drzewa kokosowe, a zamiast nich posadzono palmy. Dopiero tsunami w 2004 roku przywróciło miejscu jego pierwotny wygląd.

Wycieczka do Angkor Wat z Larą Croft

Angkor Wat to miejsce w Kambodży o niemal magicznej atmosferze. Choć leży na uboczu, zasłynęło w świecie m.in. dzięki produkcji filmowej o przygodach Lary Croft, w której postać wcieliła się Angelina Jolie.

Kompleks tych wyjątkowych świątyni można zwiedzić bez żadnego problemu. Angkor Wat stwarza wręcz mistyczne wrażenie. Jest to największy na świecie zespół świątynny, w którego skład wchodzi kilka miast. Całkowita powierzchnia to niemal 400 kilometrów kwadratowych pól, lasów i parków. Bez wątpienia jest to jedno z najbardziej malowniczych filmowych miejsc na świecie.

Na koniec jedno z najbardziej filmowych miast na świecie: Nowy Jork

Od Central Parku przez kamienicę, w której mieszkali bohaterowie serialu "Przyjaciele", aż po romantyczny Empire State Building.

Produkcje takie jak King Kong, Bezsenność w Seattle, Kevin sam w Nowym Jorku, Dziewczyna z Alabamy czy Czarny Łabędź to tytuły stanowiące zaledwie wierzchołek nowojorskiej filmowej góry.

Będąc w "Big Apple", koniecznie wybierz się w jedną z tras śladami twojej ulubionej produkcji.

