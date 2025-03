Początkowo otwarcie miało odbyć się w 2021 roku. Jednak w związku z pandemią doszło do opóźnienia prac. W kolejnym roku przygotowanie do sezonu przerwała informacja, że twórca sieci Hoteli Gołębiewski zmarł na zawał. Nie wyznaczył on jednak zarządcy sukcesyjnego na wypadek śmierci, co skomplikowało dalszą drogę.