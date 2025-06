Od dłuższego czasu mówiło się o prowadzonej z rozmachem inwestycji. W styczniu 2025 r. pisaliśmy, że zostało ono czasowo otwarte. Udostępniono do zwiedzania 12 głównych galerii, które może odwiedzać około 4 tys. osób dziennie. Prezentują one w porządku chronologicznym i tematycznym tysiące artefaktów kolekcji. Datę lipcowego otwarcia przekazano w lutym 2025 r.

Nie zmieniło się natomiast to, co będzie można w GEM zobaczyć. A jest tego naprawdę dużo. Muzeum jest pomyślane jako kompleks kulturalny poświęcony egiptologii i będzie zawierać 24 tys. mkw stałej powierzchni wystawienniczej, a dodatkowo muzeum dla dzieci, obiekty konferencyjne i edukacyjne, duże centrum konserwatorskie (łącznie zajmą 90 tys. mkw) oraz rozległe ogrody na terenie o powierzchni 50 ha.

Po zakończeniu prac w ogromnej kolekcji eksponatów faraonów ze starożytnego Egiptu znajdą się antyki z grobowca króla Tutanchamona, wystawione w całości po raz pierwszy od odkrycia w 1922 roku. Zaprezentowany zostanie również statek rytualny, czyli "barka słoneczna", zwany statkiem Chufu, który znaleziono obok Wielkiej Piramidy (znajdował się tam przez ok. 4,5 tys. lat). To, co chyba wszystkim rzuca się w oczy to kolosalne atrium z wielkimi schodami i liczącą 3,2 tys. lat rzeźbą Ramzesa II. Wewnątrz znajdować się będzie łącznie ponad 100 tysięcy artefaktów faraonów ze starożytnego Egiptu.