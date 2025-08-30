Kiedyś kurort, dziś miasto widmo na Cyprze. Czas w Warosii zatrzymał się

Tomasz Wróblewski

Złote plaże, turkusowe morze i luksusowe kurorty. Taki obraz Cypru znają turyści. Jest jednak miejsce, które opowiada zupełnie inną historię. Famagusta w Cyprze Północnym (nieuznawanej przez świat tureckiej części wyspy) jest uśpionym świadkiem tragicznych wydarzeń sprzed pół wieku. Południowa część, dzielnica Warosia, to prawdziwe miasto widmo. Setki opuszczonych hoteli, willi, małych biznesów, porzucone samochody. Wszystko to opowiada o dramacie, który na zawsze zmienił losy wyspy. Co wydarzyło się w 1974 roku, że zatrzymało czas w tym niezwykłym miejscu? Poznaj historię miasta duchów na Cyprze, do niedawna niedostępnego. Ponownie otwarto go cztery lata temu. Mogą odwiedzać je turyści przyjeżdżający na północną część wyspy.

Famagusta i jej dzielnica Warosia. Miasto duchów na Cyprze.
Famagusta i jej dzielnica Warosia. Miasto duchów na Cyprze.Tomasz WróblewskiINTERIA.PL

Spis treści:

  1. Zamach stanu, inwazja Turcji, opuszczone miasto widmo na Cyprze
  2. Zielona Linia dzieli Cypr na pół
  3. Famagustia i opuszczona Warosia. Zwiedzanie miasta duchów na Cyprze

Od lat 60. do 1974 roku Warosia (tur. Maraş) była prężnie rozwijającym się kurortem z wysokimi hotelami, luksusowymi dzielnicami handlowymi i piaszczystymi plażami. Miejsce było uważane za najlepsze na Cyprze. Generowało ponad połowę dochodów z turystyki całej wyspy. Wszyscy nazywali je Copacabaną czy Vegas Morza Śródziemnego.

W 1974 roku, w budowie wciąż było 380 obiektów.

Opuszczone, wysokie budynki mieszkalne ciągnące się wzdłuż wybrzeża, pusta plaża oraz spokojne, błękitne morze pod czystym niebem
Warosia to opuszczona dzielnica Famagusty w Cyprze Północnym nad Morzem Śródziemnym.Tomasz WróblewskiINTERIA.PL

W czasach świetności Warosii bywały tutaj gwiazdy światowego kina: Richard Burton, Elizabeth Taylor czy Brigitte Bardot. Jedna z posiadłości należała do Sophii Loren.

Plotka głosi, że w Golden Sands (Złote Piaski) - pierwszy na świecie siedmiogwiazdkowy hotel zainwestował sam król Karol III. Co ciekawe, to jedyne miejsce w przeciwieństwie do innych, które do dziś nie zostało rozgrabione. Jest pilnie strzeżone, a w środku wciąż znajdują się meble w pokojach hotelowych. Brytyjska rodzina królewska zaprzecza doniesieniom, ale władze Cypru Północnego podtrzymują, że hotel należy do króla.

Zamach stanu, inwazja Turcji, opuszczone miasto widmo na Cyprze

Warosię zamieszkiwali głównie Grecy cypryjscy (Turcy cypryjscy żyli w Starej Famaguście).

Idylla skończyła się 51 lat temu, w połowie 1974 roku. W lipcu opozycja dokonała zamachu stanu i obaliła legalne władze Cypru. Celem zamachu była natychmiastowa unia Cypru z Grecją.

Fakt ten wykorzystała Turcja, która przypuściła inwazję na Cypr (operacja Atilla). Zajęła kilka strategicznych punktów na północy wyspy, w tym Warosię.

Doszło do podziału wyspy, który trwa do dziś (choć przez lata podejmowane były próby zjednoczenia).

Opuszczona ulica otoczona zrujnowanymi budynkami, z których niektóre mają uszkodzone fasady i zawalone dachy, cały teren wydaje się opustoszały i zaniedbany, pośród upalnej pogody i bez obecności ludzi.
Zniszczone kino w Warosii. Miasto duchów na Cyprze. Tomasz WróblewskiINTERIA.PL

Po tureckiej inwazji, Warosia znalazła się w strefie działań wojennych. W obliczu nadciągających wojsk, tysiące mieszkańców - zarówno Grecy, jak i Turcy cypryjscy - w panice opuszczali swoje domy, hotele i sklepy. Zabrali tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Wielu z nich wierzyło, że wrócą w ciągu kilku dni lub tygodni, gdy sytuacja się uspokoi. Niestety, mylili się.

Po zakończeniu działań wojennych, Warosia znalazła się pod kontrolą Turków. Na mocy rezolucji ONZ z 1983 roku, tereny te miały zostać zwrócone prawowitym właścicielom, jednak nigdy do tego nie doszło. Obszar został otoczony murem i drutem kolczastym. Kurort stał się enklawą, strefą buforową, zamrożoną w czasie.

Wstęp do miasta duchów jeszcze do niedawna był zakazany. Poza tureckimi żołnierzami niewielu zapuszczało się do środka. Ci, którzy to robili, opisywali niezwykłe widoki, jak na przykład salon samochodowy zapełniony samochodami z rocznika 1974, czy wystawy sklepowe z manekinami ubranymi w dawno zapomniane stroje.

W 2021 roku Warosia została zdemilitaryzowana i udostępniona dla turystów. Tylko w pierwszym roku odwiedziło ją ponad pół miliona osób. Obecnie to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc w północnej części wyspy.

Zielona Linia dzieli Cypr na pół

Do Famagusty i miasta duchów wyruszam z Larnaki w południowej, unijnej części wyspy. Oba miasta dzieli 50 kilometrów. Do Zielonej Linii i granicy, która dzieli Cypr od Cypru Północnego docieram po kilkudziesięciu minutach.

Warto przy tej okazji wspomnieć, że do przekroczenia granicy potrzebny jest dowód osobisty albo paszport, a - jeśli ktoś wypożyczył samochód - musi wykupić na granicy ubezpieczenie za 25 euro (popularną u nas "Zieloną Kartę").

Pas przygraniczny to pas ruin. Mijam ogrodzone, opuszczone budynki. Znaki na polach informują o minach. Życie tu zamarło. Miejsca formalnie strzegą siły ONZ.

Famagustia i opuszczona Warosia. Zwiedzanie miasta duchów na Cyprze

Docieram do Famagusty, miasta w Cyprze Północnym. Wejście do Warosii znajduje się przy ulicy Kemal Server (punkt Kapalı maraş). Obok znajduje się duży parking.

Wstęp do Warosii jest bezpłatny. Można tam wejść pieszo, a następnie wypożyczyć rower, hulajnogę albo melex z kierowcą. To rozległy obszar, więc jeśli jest gorąco, nie warto oszczędzać. Ja wybieram hulajnogę (wypożyczenie to koszt około 60 zł na 2 godziny) i ruszam z mapą.

Opuszczony sklep z napisem „Gifts Souvenirs Cyprus Ceramics” oraz puste witryny przykryte kurzem i zarośnięte trawą, pusta ulica, po lewej stronie widoczny budynek i drzewa, atmosfera zaniedbania i opuszczenia.
Matka natura zawładnęła przestrzenią Warosii. Tomasz WróblewskiINTERIA.PL

Pierwsze, co rzuca się w oczy to to, że matka natura przejęła kontrolę nad miastem.

Krzewy i drzewa zarastają przestrzeń. Niektóre wręcz owinęły się wokół opuszczonych budynków, co widać szczególnie przy jednej z luksusowych rezydencji.

W przeciwieństwie do Famagusty, gdzie życie toczy się normalnie, tutaj panuje cisza, przerywana jedynie szumem wiatru i głosem przewodników oprowadzających grupy.

Opuszczony, zniszczony budynek z dużym, uszkodzonym szyldem parkingu na dachu, otoczony roślinnością, o fasadzie zasłoniętej kratami i wyblakłym napisem.
Z logotypu firmy Philips została tylko jedna litera i wyblakły znak. Tomasz WróblewskiINTERIA.PL

Wzdłuż trasy turystycznej mijam witryny opuszczonych sklepów. Nad nimi wyblakłe neony (jak stary znak Philipsa czy Kodaka albo wejście do klubu nocnego z napisem Disco nad drzwiami). W supermarkecie dostrzegam lady sklepowe z wagami. Nieco dalej na ścianie logotypy 7up czy Coca-Coli sprzed pół wieku.

Stare, zniszczone tablice reklamowe 7up i Coca-Cola wiszą na mocno zniszczonej, brudnej ścianie budynku; tekst na tablicy 7up jest częściowo po grecku.
Pokryte rdzą logotypy 7up i Coca-Coli pamiętają lata 70-te XX wieku.Tomasz WróblewskiINTERIA.PL

Mijam centrum kultury i kino z zawaloną ścianą. Drzwi w wielu miejscach zabite są deskami.
Tuż obok dawne kawiarnie (w tym popularna Edelweiss Cafe), w niektórych miejscach pozostawione krzesła i stoły.

Zniszczony, opuszczony budynek kawiarni z widocznym napisem 'EDELWEISS CAFE', skażone szybami i zardzewiałą konstrukcją w tle, wokół obiektu zaniedbana roślinność i betonowy chodnik, w tle inne stare budynki pod niebieskim niebem.
Edelweiss Cafe w centrum Warosii. Tuż obok znajduje się punkt Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN).Tomasz WróblewskiINTERIA.PL

Docieram do siedziby Banku Cypru, przy którym dostrzegam znaną z londyńskich ulic typową brytyjską skrzynkę pocztową. Nieopodal Barclays Bank, którego wejście strzeże zasunięta krata i budka strażnika przy skrzyżowaniu (lokalsi mogą tu jeździć autem, gdy mają zezwolenie).

Opuszczony budynek banku z zamkniętą kratą oraz sąsiednie zaniedbane zabudowania otoczone przez roślinność, scena pustki i zaniedbania w mieście.
Placówka Banku Cypru w Warosii, mieście duchów. Obok, żółta i zardzewiała skrzynka pocztowa.Tomasz WróblewskiINTERIA.PL

Po drugiej stronie ulicy salon Toyoty z charakterystycznym logotypem marki na dachu budynku. Miejsce, przy którym gromadzi się chyba najwięcej turystów. Każdy chce tu zdjęcie. Nie dostrzegam jednak starych, 50-letnich samochodów. Być może są ukryte gdzieś w garażu budynku albo zostały zwyczajnie usunięte.

Zniszczony, wielopiętrowy budynek z napisem TOYOTA na dachu, opuszczony i z widocznymi śladami zniszczeń, na pierwszym planie biały posterunek z oznaczeniem UN 148 i tabliczką Organizacji Narodów Zjednoczonych, jasne, słoneczne niebo.
Opuszczony salon Toyoty w Warosii, mieście widmie na Cyprze.Tomasz WróblewskiINTERIA.PL

Ruszam w stronę plaży. Po drodze widać jeszcze hotele w budowie. Nad jednym wciąż góruje wielki, zardzewiały dźwig.

Opuszczony teren miejskiej zabudowy z widokiem na zaniedbane budynki, wysokie bloki oraz dźwig budowlany w tle, otoczony suchą roślinnością; po prawej spiralne schody na zewnątrz budynku.
W 1974 roku Warosia była dzielnicą Famagusty w budowie. W tym samym miejscu od 50 lat stoi zardzewiały już dźwig.Tomasz WróblewskiINTERIA.PL

Docieram blisko plaży. Tu góruje hotel za hotelem. Przez okna hotelu Asterias, w których wybite zostały szyby, rozpościera się piękny widok na turkusowe Morze Śródziemne.

Opuszczony budynek wielopiętrowy z pustymi balkonami i oknami, otoczony przez zdziczałą roślinność oraz drzewo znajdujące się na pierwszym planie.
Hotel Asterias w Warosii na Cyprze. Z tego miejsca można dostrzec piękny widok na Morze Śródziemne.Tomasz WróblewskiINTERIA.PL

Ściana innego hotelu, Argolis, została porośnięta gigantycznym pnączem. Widok jak z postapokaliptycznych seriali "The Last Of Us" czy "The Walking Dead".

Wielokondygnacyjny opuszczony budynek hotelowy porośnięty bujną zielenią oraz winoroślami wspinającymi się po jego fasadzie. Na pierwszym planie dwa puste drewniane ławki oraz ogrodzenie oddzielające chodnik od wejścia do hotelu. Jasne niebo bez chmur ...
Hotel Argolis w Warosii (Cypr). Widok, który znamy z seriali "The Last Of Us" czy "The Walking Dead"Tomasz WróblewskiINTERIA.PL

Docieram do plaży w Warosii. Kolejne miejsce, do którego powoli wkrada się komercja.

Ratownik, nowoczesne leżaki i beach bar. Tylko nie ma tu tłumów, jak w innych miejscach na Cyprze. Krystalicznie czysta woda, która niegdyś była magnesem na turystów, dziś obmywa właściwie pusty brzeg.

Pusta, piaszczysta plaża z rzędami leżaków i parasoli, w tle opuszczone, wysokie budynki przy linii brzegu oraz lazurowe morze pod bezchmurnym niebem.
Plaża w mieście duchów na Cyprze. Współczesne leżaki i ruiny budynków, w których hula wiatr.Tomasz WróblewskiINTERIA.PL

Spacer po Warosii to podróż w głąb najnowszej historii Cypru. To nie tylko zwiedzanie opuszczonych ruin, ale też refleksja nad politycznymi konfliktami. Delikatna kwestia, która dzieli Turków i Greków cypryjskich.

Mimo że została otwarta turystyczna trasa, to miasto-widmo nadal pozostaje w sercu nierozwiązanego konfliktu.

Dwa opuszczone budynki mieszkalne ustawione równolegle z widoczną pomiędzy nimi wąską przestrzenią porośniętą dzikimi krzewami, w tle błękitne niebo i fragment morza.
Wszechobecną ciszę przerywa wiatr, który hula w okiennicach nadmorskich budynków w Warosii . Tomasz WróblewskiINTERIA.PL
Stary, zniszczony samochód z podniesioną maską stojący pomiędzy wysokim budynkiem a zarośniętym drzewami, wokół widoczna zaniedbana przestrzeń i fragmenty uschniętych gałęzi.
Porzucony samochód przy jednym z budynków w Warosii na Cyprze. Tomasz WróblewskiINTERIA.PL
Dwupiętrowy dom o jasnych ścianach skryty wśród wysokich, liściastych drzew, z czerwonym dachem i widocznymi łukami przy wejściu, otoczony gęstą roślinnością i suchymi gałęziami.
Opuszczona, luksusowa willa w Warosii, dzielnicy Famagusty w Cyprze Północnym.Tomasz WróblewskiINTERIA.PL
Zniszczona, zabita deskami okienna wnęka w opuszczonym budynku, ze stłuczonymi szybami i widocznymi śladami dewastacji oraz kurzem i gruzem wokół otworu.
Drzwi zabite deskami w jednym z budynków w Warosii. To miasto duchów na Cyprze.Tomasz WróblewskiINTERIA.PL
Zniszczony budynek z dużymi ubytkami, otwartymi oknami, widocznymi uszkodzeniami elewacji i stalową konstrukcją podtrzymującą napis HOOVER na dachu, otoczenie porasta roślinność.
Zrujnowany budynek w Warosii (dzielnicy Famagusty) w Cyprze Północnym.Tomasz WróblewskiINTERIA.PL
Zniszczony wielopiętrowy budynek mieszkalny z licznymi śladami uszkodzeń, fragmentem zawalonej konstrukcji na pierwszym planie, otoczony suchą roślinnością pod błękitnym niebem.
Na jednym z budynków wciąż widać ślady po kulach. Pamiętają wydarzenia z 1974 roku w Warosii na Cyprze.Tomasz WróblewskiINTERIA.PL
Opuszczony budynek supermarketu z widocznym zniszczonym szyldem, zaniedbanymi oknami oraz pozostałościami wyposażenia w środku.
Supermarket w Warosii, mieście duchów na Cyprze.Tomasz WróblewskiINTERIA.PL
Zardzewiała, opuszczona skrzynka pocztowa o żółtej farbie złuszczonej z powierzchni, z wnętrzem wyeksponowanym po usunięciu drzwiczek, przewiązana grubym sznurem; w środku widoczne metalowe elementy oraz odpadki, otoczenie z betonowymi płytami i chwast...
Zardzewiała skrzynka pocztowa w Warosii. Podobne, choć w czerwonym kolorze, znamy z brytyjskich ulic. Tomasz WróblewskiINTERIA.PL

