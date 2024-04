Pojechał na wycieczkę, został pobity i okradziony. Pozwie Google

Sypią się pozwy dla Google. Chodzi o błędne działanie nawigacji

Jak wyjaśnia Google, mapy znajdują drogę na podstawie takich źródeł, jak GPS, Wi-Fi czy stacje bazowe. Często jednak mimo prawidłowych ustawień Google Maps źle pokazuje lokalizację. To może, jak w przypadku wspomnianego Amerykanina, prowadzić do tragedii. Niestety, podobny scenariusz zdarzył się także innym osobom - one również zdecydowały się na wystosowanie pozwu.

Przykładowo, we wtorek Jason i Katharine Zoladz z Los Angeles pozwali giganta z Mountain View po tym, jak na początku roku zostali zaatakowani niemal w tym samym miejscu, co Fischel, podaje PAP. Scenariusz był niemal identyczny - nawigacja skierowała ich do celu przez dzielnicę Nyanga.

Para oskarżyła platformę, że Mapy Google skierowały ją do dzielnicy, która jest znana z licznych brutalnych napaści bandytów na turystów. W pozwie przekazano, że gigant technologiczny był również od dawna świadomy takiego stanu rzeczy, bo do firmy wielokrotnie spływały ostrzeżenia w tej sprawie od amerykańskich i lokalnych urzędników.

- Traktujemy bezpieczeństwo kierowców bardzo poważnie i obecnie analizujemy pozew - skomentował sprawę rzecznik Google w rozmowie z "New York Post".