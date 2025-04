Ryanair pozywa Polaka na 3000 euro. Co zrobił w samolocie?

Ryanair składa pozew w polskim sądzie. Domaga się ponad 3 tysięcy euro odszkodowania od agresywnego pasażera. 9 stycznia Polak zakłócił lot FR5474 z Berlina do Marrakeszu. Samolot został przekierowany do Sewilli. Po wylądowaniu samolotu na południu Hiszpanii pasażer został usunięty z pokładu. Dodatkowo linia lotnicza nałożyła na niego 5-letni zakaz podróżowania oraz zgłosiła go do lokalnych służb.