Zamki to jedne z bardziej majestatycznych elementów krajobrazu kulturowego. Przyciągają zwiedzających nie tylko architekturą, ale i (a może przede wszystkim) atmosferą, legendami, całą swoją historią.

Słyszeliście o zamku krzyżackim w Świeciu? A może mieliście okazję zobaczyć go już po rewitalizacji? Remont średniowiecznej warowni w Świeciu to dopiero początek większej historii. Miasto patrzy dziś na Zamek Krzyżacki nie jak na relikt dawnych czasów, ale jak na narzędzie do budowania nowej tożsamości. Powstały właśnie masterplan pokazuje, jak zabytek może stać się centrum życia kulturalnego, edukacyjnego i turystycznego.

Od twierdzy do przestrzeni kultury

Projekt przygotowany przez APA Wojciechowski Architekci wykracza daleko poza mury zamku. Obejmuje rynek miasta, panoramę Świecia i krajobraz doliny Wisły, w tym obszary chronione Natura 2000. To ważna zmiana myślenia. Zamek przestaje być samotnym obiektem, a zaczyna funkcjonować jako element większego ekosystemu.

Twórcy koncepcji od początku podkreślali, że kluczowe są relacje przestrzenne, a nie pojedyncze budynki.

- Od początku przyjęliśmy podejście holistyczne. Analizowaliśmy osie widokowe, powiązania z rynkiem, komunikację oraz krajobraz doliny Wisły, traktując Naturę 2000 jako strukturalną wartość miejsca, a nie ograniczenie. Pracowaliśmy na relacjach, nie na obiektach. I tak, chroniony krajobraz stał się dla nas ramą projektową. Koncepcja wpisuje się w najnowsze kierunki myślenia o dziedzictwie po 2030 roku, gdzie kultura integruje rozwój społeczny, edukacyjny i środowiskowy - wyjaśnia architekt Szymon Wojciechowski.

Program wyjdzie poza mury zamku

Analizy pokazały jasno. Sam zamek, choć cenny historycznie, ma ograniczenia techniczne i konserwatorskie. Nie udźwignie wszystkich funkcji. Dlatego projekt zakłada rozwój całego otoczenia, które przejmie część działań kulturalnych i społecznych.

To podejście wpisuje się w rekomendacje UNESCO, gdzie kultura nie jest oddzielnym sektorem, lecz spoiwem dla rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego. W Świeciu przełożono to na konkretne rozwiązania przestrzenne i funkcjonalne.

Strategia na lata i nowa tożsamość miejsca

Masterplan porządkuje inwestycje i pozwala realizować je etapami. Poszczególne elementy mogą powstawać niezależnie, ale tworzą spójną wizję. Kluczowe jest myślenie długofalowe.

- Zależało nam nie tylko na spojrzeniu całościowym, które porządkuje kierunki rozwoju i zwiększa wykonalność projektu, ale również na opracowaniu spójnej narracji, która będzie konsekwentnie prowadzić ten proces przez kolejne lata. W skali makro jest to przedsięwzięcie o dużym zasięgu, obejmujące nie tylko sam zamek, lecz cały obszar jego powiązań krajobrazowych i funkcjonalnych - podkreśla burmistrz Krzysztof Kułakowski.

Źródła: APA Wojciechowski Architekci, Architektura Murator

