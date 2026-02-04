Czy zgrzytam zębami?

Wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że zgrzyta zębami w dzień lub w nocy. Jeśli zaliczasz się do tego grona, warto odpowiedzieć na te pytania.

Czy co najmniej raz w tygodniu:

odczuwasz ból skroni, twarzy, szczęki lub w okolicach uszu? odczuwasz ból przy otwieraniu ust lub żuciu? czujesz, że twoja szczęka się blokuje lub klika?

Jeśli chociaż na jedno pytanie odpowiedziałeś twierdząco, możliwe że cierpisz na bruksizm.

Czy zgrzytanie zębami naprawdę jest głośne?

Prawie jedna na sześć osób robi to podczas snu, a jedna na cztery - na jawie. Bruksizm polega na nieświadomym napinaniu dolnej szczęki i zaciskaniu zębów, co powoduje ich wzajemne zgrzytanie.

Kiedy tak się dzieje, szczególnie podczas snu, wydobywa się dość specyficzny dźwięk, którego nie jesteśmy świadomi, za to nasz partner być może tak.

Czy bruksizm jest niebezpieczny?

Sporadyczne zgrzytanie bez gwałtownego i mocnego zaciskania zębów zwykle nie stanowi problemu. Jeśli jednak robisz to zbyt często lub bardzo intensywnie, nawyk ten może powodować wiele uciążliwości z zębami, stawami szczękowymi i mięśniami. Przez to twój sen będzie zakłócony i częściej możesz odczuwać bóle głowy lub uszu. Z czasem, w ekstremalnych przypadkach, dochodzi do złamania lub pęknięcia zębów.

Dlaczego zgrzytam zębami?

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zgrzytasz zębami, jeśli doświadczasz stresu, lęku lub depresji, przyjmujesz pewne leki, spożywasz zbyt dużo kofeiny, nikotyny lub alkoholu czy doświadczasz zakłóceń we śnie, m.in. z powodu np. powiadomień z telefonu. Istnieje również silny związek z bezdechem sennym, ponieważ niski poziom tlenu powoduje uwalnianie hormonów stresu.

Czy dentysta widzi, że zgrzytam zębami?

Dentysta sprawdza, czy w jamie ustnej znajdują się zęby i wypełnienia, które uległy ukruszeniu lub starciu, więc może stwierdzić, że zgrzytasz zębami.

Jak leczyć bruksizm?

Warto udać się do lekarza, który pomoże w zidentyfikowaniu przyczyn i złagodzeniu objawów. Przeanalizuje leki, które zażywasz i zbada potencjalne problemy, które mogą być przyczyną bruksizmu, m.in. refluks.

Następnym krokiem jest fizjoterapeuta, który specjalizuje się w leczeniu bólu szczęki. Później można udać się do dentysty, aby zlecił nakładkę nocną, by chronić zęby przed ścieraniem i zmniejszyć napięcie mięśni. Wygląda to jak ochraniacz sportowy, ale jest mniejsze.

Jeśli te rozwiązania nie przyniosą rezultatu, niektórzy sięgają po zastrzyki z botoksu, aby zablokować sygnały kontrolujące ruchy konkretnych mięśni szczęki. Nie zawsze jeden zastrzyk jest jednak skuteczny, a nie są one tanie i wymagają częstych wizyt u lekarzy.

Jeśli zmagasz się z zaciskaniem zębów, zastanów się nad sposobami redukcji stresu i wyrobienia sobie dobrych nawyków związanych ze snem. Picie mniejszej ilości kofeiny oraz nieużywanie telefonu tuż przed pójściem spać może znacząco poprawić komfort.

