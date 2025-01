Góra lodowa o nazwie A23a jest obserwowana przez naukowców od momentu oderwania się od szelfu lodowca Filchnera-Ronne'a w 1986 r . Przez ponad 30 lat pozostawała w miejscu, opierając się o dno Morza Weddela, ruszyła dopiero w 2020 r. Naukowcy podejrzewali, że będzie dryfowała w kierunku Orkadów Południowych. W kwietniu 2024 utknęła w zjawisku znanym jako kolumna Taylora i zaczęła się obracać dokoła. Wówczas nie było wiadomo, jak długo będzie zamknięta w pułapce. Pojawiały się opinie, że może być to nawet kilka lat.

Góra lodowa A23a to gigantyczna bryła lodu o powierzchni 3672 km kwadratowych, a więc jest w zasadzie porównywalnej wielkości do wyspy, w kierunku której dryfuje (dla porównania, jest nieco większa od znajdującej się na północ od Gdańska szwedzkiej wyspy Gotlandia). Jest duże zagrożenie kolizją, co zagraża bezpieczeństwu dzikiej przyrody. Wpłynięcie na mieliznę stanowi niebezpieczeństwo dla milionów pingwinów, fok i wielu innym gatunkom morskim, które są charakterystyczne dla tego regionu świata.