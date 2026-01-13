Spis treści: Zima w Polsce. Lód na Bałtyku, zamarznięte rzeki i wodospady jak lodowe rzeźby Mróz skuł lodem wodospady. Poddały się nawet najwyższe w okolicy Ostrzeżenia meteorologiczne, śnieg i mróz. Pogoda w Polsce

Zima w Polsce. Lód na Bałtyku, zamarznięte rzeki i wodospady jak lodowe rzeźby

Styczeń 2026 przyniósł prawdziwie zimową aurę, a długotrwałe mrozy sprawiły, że w górach Polski i blisko granicy pojawiło się niezwykłe zjawisko. Wodospady, które latem spływają wartkim nurtem, stanowiąc niemałą atrakcję turystyczną, teraz zamieniły się w zachwycające lodowe kaskady.

W Tatrach, Karkonoszach i innych pasmach górskich woda zamarzła warstwami, tworząc lodowe masy o fantazyjnych kształtach. Ta nowa odsłona wodospadów również przyciąga turystów, a do sieci trafiają zdjęcia i filmy prezentujące zamarznięte kaskady. To jeden z tych momentów, gdy zima pokazuje swoje najbardziej widowiskowe oblicze.

Mróz skuł lodem wodospady. Poddały się nawet najwyższe w okolicy

Zjawisko można zaobserwować w Tatrach w Dolinie Strążyskiej. Wodospad Siklawica opadający ze stoków Giewontu zamienił się w imponującą, lodową rzeźbę. Siklawica wyróżnia się dwiema częściami: górną kaskadą o wysokości 8 metrów oraz dolną o wysokości 15 metrów, dzięki czemu, gdy zamarza, przybiera wyjątkowo interesującą formę.

Zamarzły też m.in. Wodospad Wilczki w Sudetach Wschodnich, co nie zdarza się tak często w przypadku tego największego wodospadu w Masywie Śnieżnika. Lodem częściowo skuty został również 27-metrowy Wodospad Kamieńczyka, najwyższy wodospad w polskich Sudetach.

Widoki takie można zobaczyć także w Karpatach u naszych sąsiadów. Położony w ukraińskich Gorganach 20-metrowy Wodospad Maniawski, jeden z najwyższych w regionie, został skuty lodem. Zjawisko to jest w tym rejonie niezwykle rzadko spotykane.

Warto pamiętać, że zamarznięte wodospady, choć niezwykle efektowne, mogą stanowić realne zagrożenie, ze względu na śliski i kruchy lód. Podczas zimowych wycieczek warto zadbać o ciepły strój i solidne buty z dobrą przyczepnością. Należy unikać podchodzenia zbyt blisko krawędzi oraz wspinania się po lodowych formacjach bez odpowiedniego przygotowania i sprzętu. Szczególną ostrożność trzeba zachować także na oblodzonych skałach i ścieżkach prowadzących w pobliżu wodospadów.

Ostrzeżenia meteorologiczne, śnieg i mróz. Pogoda w Polsce

Mróz nie odpuszcza, więc możemy spodziewać się kolejnych efektownych zjawisk - ale także warunków wymagających większej uważności. Aktualnie cały czas utrzymują się bowiem ostrzeżenia meteorologiczne dla części Polski. Obejmują one intensywne opady śniegu, opady marznące i silny mróz. Jak wygląda pogoda długoterminowa dla Polski? Czy Gdańsk, Kraków, Szczecin, Wrocław i inne miasta będą zasypane śniegiem, czy też przyjdzie rozpogodzenie?

Ostrzeżenia meteorologiczne METEO IMGW-PIB, stan na 13 stycznia 2026 r. meteo.imgw.pl/ materiał zewnętrzny

Pogoda na najbliższe dni dla Polski według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - IMGW PIB wygląda następująco:

Wtorek/środa - 13/14.01 : Zachmurzenie w dużej części kraju. W centrum i na południu opady śniegu, na W i SW śnieg przechodzący w deszcz, miejscami marznący - gołoledź. Temperatura w dzień od -11°C na wschodzie, przez -5°C w centrum, do 3°C na zachodzie. W nocy mróz do -18°C na NE, w centrum ok. -10°C, na SW do 0°C; miejscami mgły marznące. W górach silny wiatr, możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.

Środa/czwartek - 14/15.01: Duże i całkowite zachmurzenie. Na zachodzie deszcz, w pozostałych regionach śnieg, deszcz ze śniegiem i marznący deszcz - miejscami gołoledź. Na E i NE przyrost pokrywy śnieżnej, nocą kolejne opady, widzialność miejscami do 200 m. Temperatura od -9°C na NE do 7°C na SW, nocą od -9°C do 3°C. Silny wiatr w górach (Sudety do 90 km/h), możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.

Czwartek/piątek - 15/16.01: Duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na południu i SE okresowy deszcz, miejscami marznący - gołoledź. Temperatura od -9°C na E do 6°C na SW. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, południowy i południowo-wschodni.

Piątek/sobota - 16/17.01: Zachmurzenie umiarkowane i duże. Lokalnie w centrum i na południu słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura od -13°C na NE, do 3°C na zachodzie. Wiatr słaby, momentami umiarkowany, wschodni.

Sobota/niedziela - 17/18.01: Umiarkowane i duże zachmurzenie. Na zachodzie i południu okresami śnieg, możliwy deszcz marznący i gołoledź. Bardzo zimno na NE - od -17°C, do -11°C. Centrum ok. -4-5°C, na południu i zachodzie ok. 0-1°C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, w porywach do 55 km/h.

Niedziela/poniedziałek - 18/19.01: Duże i całkowite zachmurzenie. Okresowo opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Mróz utrzyma się - na NE temperatura minimalna od -15°C, -5°C w centrum i 0 na południu. Wiatr głównie słaby i umiarkowany, w porywach do 55 km/h - wówczas możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.

