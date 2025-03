Niezwykłe zjawisko w Iranie. Plaża spłynęła czerwienią [FILM]

Najmniejsza z trzech irańskich wysp w Zatoce Perskiej to niezwykła gratka dla turystów. Ormuz wyróżnia się budową i historią, a także niezwykłymi barwami. Dochodzi tu także do ciekawego zjawiska - od czasu do czasu ze wzniesień do morza spływają strumienie czerwonej wody. Nagranie pokazuje fenomen.