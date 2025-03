Dziwny błąd Chromecasta. Nadchodzi koniec wsparcia?

Według raportów użytkowników Chromecasty drugiej generacji oraz urządzenia Chromecast Audio nie działają. Przy próbie transmitowania wideo i dźwięku pojawia się dziwny błąd, który może sugerować, że Chromecast przestał być wspierany. Może to budzić zgrozę, ponieważ koniec wsparcia producenta dla sprzętu lub oprogramowania oznacza albo wyłączenie usługi (najgorsza opcja), albo dalsze jej działanie, ale bez wsparcia technicznego i dalszych aktualizacji (w bardziej optymistycznych scenariuszach).

Przykładowy błąd, z którego zrzuty ekranu wykonali użytkownicy, głosi: "Niezaufane urządzenie. Nie można zweryfikować TV Gen 2. To mogło być spowodowane przestarzałym oprogramowaniem układowym urządzenia". Usługa rozpoznaje więc nieaktualny firmware. Co jednak stoi na przeszkodzie, by mogła działać dalej?

"Niezaufane urządzenie". Co oznacza komunikat Chromecasta?

Komunikat może implikować, że Chromecasty trafiły na "cmentarzysko produktów Google", czyli listę wyłączonych bądź usuniętych funkcji, usług i urządzeń. To stało się właśnie z oryginalnym Chromecastem w ubiegłym roku. Po 11 latach wsparcia zostało ono wygaszone i urządzenie nie otrzymuje dalszych aktualizacji. Jego podstawowe funkcje nie zostały jednak wyłączone. A co z Chromecastami drugiej generacji i Chromecast Audio?

Gdy wyświetla się błąd "Untrusted device" z nazwą urządzenia, można go jedynie zamknąć, ale nie pozwala to kontynuować, np. odtwarzania z YouTube. Początkowo nie znaleziono sposobu na ominięcie ani rozwiązanie problemu. Ponowne uruchomienie ani reset urządzenia nie przyniosły efektu. Z kolei wygaszacz ekranu (ze Zdjęciami Google i innymi obrazami) i funkcjonalności związane z czasem oraz pogodą działają normalnie. Działający sposób znaleziono dopiero dosłownie przed chwilą.

Nowsze modele, wliczając w to Chromecast 3. generacji i Ultra, nie są tym dotknięte.

Google milczy, ale społeczność działa

Chromecast (2nd gen) oraz Chromecast Audio to dwa spośród starszych modeli tej marki, oba zapowiedziane przez Google na tym samym evencie we wrześniu 2015 r. Podobnie jak inne Chromecasty, działają na firmwarze w wersji 1.56.x. Komunikat o niezaufanym urządzeniu może sugerować, że Google "brickuje" urządzenie i planuje zakończyć jego cykl życia, czyli wygasić wsparcie.

Z drugiej strony może to być tylko bug, który Google naprawi po stronie serwera. Producent nie wydał bowiem żadnego komunikatu zapowiadającego koniec wsparcia, a jest to powszechna praktyka stosowana z wyprzedzeniem. Zdają się to potwierdzać również najnowsze doniesienia użytkowników, którym udało się przywrócić działanie Chromecasta. Nam udało się zreplikować tę metodę i faktycznie - działa!

Chromecast nie działa? Jest sposób, by to naprawić

Jeśli widzisz u siebie błąd "Niezweryfikowane urządzenie", to możesz spróbować poniższej metody, którą znalazł użytkownik Reddita, a którą sprawdziliśmy także u nas. W tym celu zresetuj swojego Chromecasta i w telefonie ustaw datę przed 9 marca 2025 r. Następnie otwórz aplikację Google Home, aby ponownie skonfigurować Chromecasta. Jest to trochę uciążliwe, więc zamiast tego możesz poczekać na poprawkę od Google, która raczej powinna nadejść.

Powodem tych problemów może być to, że Google przeoczyło aktualizację plików certyfikatów dla Chromecasta 2. generacji i Chromecast Audio. Wskutek tego po wygaśnięciu certyfikatu Chromecasta, do którego miało dojść 9 marca, serwery Google nie mogą zweryfikować przystawki do telewizora i traktują ją jako niezaufaną.

