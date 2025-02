Dlaczego samoloty zrzucają paliwo?

Każdy model samolotu ma ściśle określone limity wagowe. Mają one szczególne znaczenie przy starcie oraz lądowaniu. Co ciekawe, masa startowa samolotu jest o wiele większa niż masa do lądowania. Przekroczenie obu limitów może wiązać się z poważnymi konsekwencjami, takimi jak uszkodzenia podwozia, kadłuba czy nawierzchni pasa startowego.

Paliwo stanowi dość sporą część wagi samolotu. Podczas lotów jest spalane, a jego masa znacząco się zmniejsza. Właśnie dlatego, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, masa samolotu przy lądowaniu jest niższa. Problem pojawia się jednak kiedy trzeba wylądować awaryjnie. To właśnie w takiej sytuacji pilot może podjąć decyzję o zrzuceniu paliwa.

Do zrzutu paliwa może dojść w kilku wyjątkowych sytuacjach, które wymuszają natychmiastowe lądowanie. Dzieje się tak, kiedy dochodzi do awarii technicznych, np. problemów z silnikiem albo podwoziem. Możliwe jest to również kiedy na pokładzie samolotu dochodzi do nagłego przypadku medycznego, który wymaga szybkiego sprowadzenia pasażera na ziemię. Zrzut paliwa może być też spowodowany przez nagłe lądowanie w wyniku niekorzystnych warunków pogodowych. W takiej sytuacji pilot jest zmuszony do zmiany lotniska docelowego, a samolot może być zbyt ciężki, aby wylądować wcześniej.

Nie każdy samolot może to zrobić. Zrzut paliwa możliwy jest tylko czasami

Zrzut paliwa to konieczny zabieg, jeśli masa samolotu jest zbyt duża, aby wylądować. Nie jest to jednak możliwe w przypadku każdego samolotu. Zwykle to większe modele, takie jak Boeing 747, 777, 787 czy Airbus A330, A340, 350, 380 mają wbudowaną taką funkcję.

W przypadku mniejszych samolotów, takich jak Beoing 737 czy Airbus A320 często nie jest to możliwe. Kiedy piloci zmuszeni są do lądowania awaryjnego, krążą w powietrzu nad miejscem docelowym, aby spalić nadmiar paliwa. Dopiero kiedy masa samolotu pozwala na lądowanie, wykonują manewr.

Jak samolot zrzuca paliwo? Co się z nim potem dzieje?

Kiedy pilot podejmie decyzję o zrzuceniu paliwa, przełącza włącznik, który znajduje się na kokpicie. Paliwo zostaje wypuszczone przez samolot za pomocą specjalnych zaworów, które umieszczone są na skrzydłach. Dzięki takiemu położeniu ryzyko przypadkowego zapłonu maleje praktycznie do zera. Ilość zrzucanego paliwa zależy od masy, która musi osiągnąć samolot przed wylądowaniem. Duże modele potrafią spuścić nawet 2 tony paliwa na minutę.

Cały proces jest kontrolowany i przebiega zgodnie z ustalonymi procedurami. Piloci konsultują się z kontrolą ruchu lotniczego, aby wybrać odpowiednie miejsce zrzutu oraz wysokość, która zapewni bezpieczeństwo. Zwykle dzieje się to na wysokości 6 tys. metrów.

Dzięki sporej wysokości paliwo szybko rozprzestrzenia się na dużym obszarze, a jego cząstki odparowują, tworząc drobną mgiełkę. W formie gazowej znika na tle gazów atmosferycznych.

Paliwo w formie ciekłej może trafić na ziemię, jeśli samolot znajduje się wystarczająco nisko, np. zaraz po starcie. W takiej sytuacji piloci i kontrola ruchu lotniczego starają się zrzucić paliwo z dala od terenów zamieszkałych.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 88 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!