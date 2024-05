Spis treści: 01 Czym jest ocean?

02 Ile jest oceanów na świecie?

03 Najmniejszy i największy ocean na świecie

Czym jest ocean?

Jak w ogóle zdefiniować ocean? Dla wielu z nas to po prostu ogromny obszar pokryty wodą. Nie byłaby to definicja zła, choć z pewnością nie do końca kompletna. Chcąc prawidłowo określić wielki zbiornik wody, należałoby uznać go za znaczną część hydrosfery, która jest pokryta słoną wodą - i ta sól jest w tym przypadku kluczowa, tak samo jak w kontekście mórz.

Wiemy już, czym jest ocean i że na Ziemi jest obecny, a nawet i są - bo jest ich przynajmniej kilka. Ale ile dokładnie oceanów jest na Ziemi? Co ciekawe, rozróżnia się kilka klasyfikacji.

Ile jest oceanów na świecie?

Przeglądając różne źródła, możemy natrafić na kilka rodzajów klasyfikacji oceanów. Różnią się odpowiedzią na pytanie, ile jest oceanów?

1 - wszechocean

3 - Ocean Spokojny, Atlantycki i Indyjski

4 - Ocean Spokojny, Atlantycki, Indyjski i Północny (Arktyczny)

5 - Ocean Spokojny, Atlantycki, Indyjski i Północny (Arktyczny), Południowy

Ciekawą wydaje się być pierwsza opcja. Czy wizja tylko jednego oceanu na Ziemi ma w ogóle sens? Jak najbardziej, a jako argument podaje się fakt, że każdy z oceanów jest połączony bezpośrednio przynajmniej z dwoma innymi. Chociaż prądy i inne cechy wyznaczają swoiste granice, to jednak bezpośredni dostęp z jednego do drugiego występuje.



Finalnie dochodzimy jednak to czwarte opcji, według której oceanów na Ziemi jest 5. Najbardziej oczywiste to Pacyfik (Spokojny), który zajmuje największą powierzchnię. Wszyscy znamy też Atlantyk oddzielający m.in. Europę od Ameryki Północnej. Jest też Indysjki, który znajdziemy na południe od Azji i na wschód od Afryki. A co z pozostałymi dwoma?



Ocean Południowy i Arktyczny (Północny) są od siebie maksymalnie oddalone. Znajdują się w okolicach biegunów i oblewają wody Antarktydy (Południowy) oraz Arktyki (Północny).

Najmniejszy i największy ocean na świecie

Największy ocean na świecie to Pacyfik, czyli Ocean Spokojny. Ma powierzchnię 155 557 000 kilometrów kwadratowych, a dostęp do niego ma aż 41 różnych i niepodległych państw. Jest ogromny, nie ma co:

A który ocean jest najmniejszy? W tym wypadku konkurencję wygrywa Ocean Arktyczny mający powierzchnię 15 551 000 kilometrów. Można zatem stwierdzić, że jest aż 10-krotnie mniejszy od Pacyfiku i znajdziemy go wokół Antarktydy.

