Kobiety mogą na podstawie węchu odróżnić samotnych mężczyzn od żonatych?

Naukowcy przeprowadzili eksperymenty, w których wykazali, że kobiety są w stanie wyczuć, który mężczyzna jest singlem, a który jest żonaty. Badania sugerują, że w zależności od tego, czy mężczyzna jest samotny, czy w związku, poziom ich testosteronu może subtelnie się zmieniać. Wstępne analizy mówią, że zmiany hormonalne mogą bezpośrednio zmienić zapach lub wygląd danej osoby.

W trakcie badań 82 heteroseksualne kobiety (18 - 35 lat) miały za zadanie ocenić zapach męskich ciał oraz miały zobaczyć zdjęcie ich twarzy. Jedna połowa kobiet była singielkami, a druga była w stałych związkach.

Reklama

W ramach badań mężczyźni otrzymali koszulki, w których musieli chodzić przez 24 godziny oraz dostarczyli także swoje zdjęcie (podobne do zdjęcia do paszportu). Mieli oni zakaz używania perfum, dezodorantów i środków myjących. Następnie naukowcy wycinali materiał spod pach i umieszczali go w szczelnych pojemnikach.

W dalszej części eksperymentu uczestniczki były poproszone o powąchanie przygotowanych próbek, a potem, na podstawie zdjęć twarzy, miały ocenić mężczyzn pod względem m.in. ich atrakcyjności, inteligencji, lojalności, męskości, czy wiarygodności.

W rezultacie okazało się, że naturalny zapach singla "pachniał silniej", aniżeli mężczyzny będącego w stałym związku. Ocena wyglądu mężczyzny była korzystniejsza, przy "sympatyczniejszym zapachu".

Ponadto kobiety oceniły twarze singli jako "bardziej męskie", aniżeli mężczyzn będących w stałych związkach. Owulujące kobiety będące w małżeństwie wskazują, że wygląd samotnych mężczyzn jest bardziej atrakcyjny, aniżeli tych, którzy są w małżeństwie. Co ciekawe, nie stwierdzono tego u samotnych kobiet, które oceniały mężczyzn jednakowo.

W swoim artykule naukowcy piszą, że ich odkrycia są: "zgodne z wcześniejszymi badaniami pokazującymi, że samotnych mężczyzn i tych żyjących w związkach, można rozróżnić na podstawie poziomu testosteronu. Im wyższy poziom testosteronu, tym silniejszy zapach (ciała - red.) i że bardziej intensywne (zapachy ciała) są oceniane jako bardziej męskie zapachy".

We wcześniejszych badaniach zauważono, że single mają wyższy poziom testosteronu niż mężczyźni będący w stałych związkach. Naturalny zapach o wysokiej zawartości testosteronu może potencjalnie sygnalizować sprawność, żywotność i dostępność seksualną dla innych w subtelny sposób.

Naukowcy zaznaczają także, że nie można wykluczyć tego, że kobiety wyczuwają bardziej efekty stylu życia singli, aniżeli testosteron, ponieważ zarówno dieta, jak i niektóre warunki zdrowia fizycznego mogą powodować zmianę zapachu ciała. Badania zostały opublikowane w Frontiers in Psychology .

Czego nie wiemy o węchu?

Według wcześniejszych badań, które koncentrowały się na węchu, można wspomnieć o tym, że kiedy kobieta znajduje się w najbardziej płodnym punkcie swojego cyklu, to wówczas mężczyźni są najbardziej zainteresowani zapachem kobiety. Co ciekawe, ekspozycja na żeńskie feromony ma także wpływ na to, że danego wieczoru mężczyzna wypije więcej alkoholu . Z drugiej strony w trakcie owulacji, kobietom podobają się mężczyźni o "bardziej męskim wyglądzie".