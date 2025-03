Miłośnicy urbexu z różnych stron świata co jakiś czas dokonują niezwykłych odkryć w opuszczonych miejscach. Niekiedy znajdują w nich rzeczy, które przez dziesięciolecia pozostawały zapomniane . Takie właśnie znalezisko miało niedawno miejsce we Francji, gdzie eksploratorzy z Paryża natrafili na ukryte w podziemiach auto.

Ktoś z komentujących wpis zwrócił jednak uwagę, że w filmie wykorzystany był Volkswagen Golf Mk3, a nie Lancia . Autor wpisu wspomniał przy tym, że obszar kręcenia filmu nie zgadza się z miejscem znaleziska, a do tego " we Francji są tysiące takich podziemi ". W Paryżu kilometry podziemnych korytarzy tworzą gigantyczny labirynt.

- Nie wiem, jak działa ubezpieczanie samochodu we Francji, ale ktoś mógł go tam ukryć, aby zgłosić kradzież i otrzymać wypłatę. Czasami firma ubezpieczeniowa daje więcej niż to, za co można sprzedać samochód. A może ktoś został w nim zamordowany i chciano ukryć dowody? - pisze jeden z internautów.