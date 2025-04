Sztywniejemy wraz z wiekiem. Nasze ciało zaczyna tracić mobilność, co prowadzi do powszechnego przekonania, że utrzymanie elastyczności wymaga długich ćwiczeń rozciągających. To zniechęca do prób utrzymania dobrej formy, a przecież wystarczy poruszać się mądrzej i wprowadzić proste, celowe nawyki ruchowe do codziennego życia, aby bez problemu i nakładu pracy zwiększyć zwinność.

Co się dzieje w naszym ciele, że tracimy mobilność z wiekiem?

Naturalne zmiany w organizmie, takie jak zmniejszenie masy mięśniowej, sztywność stawów i wolniejsza regeneracja to skutki starzenia się, jednak to wcale nie musi ograniczać mobilności. Wszystkiemu winien brak ruchu.

W życiu wielu osób wraz z wiekiem zaczyna dominować tryb siedzący, co związane jest z wyżej wymienionymi objawami starzenia się. Kiedy przestajemy wykonywać regularnie pełen zakres ruchu, nasze ciało zmniejsza ten zakres, dostosowując się do minimum, na które mu pozwalamy. To się dzieje w każdym wieku, jednak najbardziej widoczne jest u osób starszych.

Jeśli jednak masz z tym problem, dzięki prostym nawykom możesz wrócić do pełnej sprawności sprzed lat i utrzymać ją przez całe życie.

1. Używaj całego ciała do poruszania się w sposób naturalny

Wiele osób zapomina, że warto trenować nasze naturalne ruchy ciała. W tym celu wystarczy codziennie wykonywać ćwiczenia we wszystkich trzech płaszczyznach ruchu:

strzałkowej (od przodu do tyłu),

czołowej (na boki),

poprzecznej (obrotowej).

To zapobiega bólowi i kontuzjom, które pojawiają się z wiekiem, ale mogą dotyczyć wszystkich.

2. Ruszaj się przez cały dzień. Nie tylko podczas ćwiczeń

Mobilność to nie tylko ćwiczenia - to sposób, w jaki poruszasz się przez cały dzień. Jeśli spędzasz czas na siedzeniu, ciało przystosuje się do tej pozycji, co będzie skutkować bólem, napięciem mięśni i osłabieniem postury.

Aby tego uniknąć, włącz do codzienności krótkie, ale regularne sekwencje ruchu, które pozwolą twojemu ciału się rozruszać. Wstań, przejdź się po domu, a jeśli siedzisz, zmieniaj co chwilę pozycję.

3. Nie zapominaj jednak o treningu

Rozpocznij dzień pięcioma minutami ruchu, to wprawi cię w dobry nastrój i zapewni dobry start w dzień. Spróbuj porannej jogi lub zwykłego rozciągania, ale staraj się robić to regularnie.

Dzięki codziennym ćwiczeniom możesz w łatwy sposób zlokalizować problem, zanim się pojawi - pierwszy dyskomfort podczas wykonywania ruchu może zostać powstrzymany i w ten sposób zapobiegnie się bólowi. Jeśli czujesz, że masz ograniczone ruchy lub coś cię boli i symptomy nie ustępują, warto udać się do lekarza lub fizjoterapeuty.

4. Pamiętaj o poprawnym oddychaniu podczas ćwiczeń i nie tylko

Zaobserwuj, w jaki sposób oddychasz. Płytki oddech klatką piersiową powoduje nadmierne napięcie w szyi, ramionach i klatce, co ogranicza ruch i często wywołuje przewlekły ból. Jeśli nauczysz się oddychać przeponą, znacznie polepszysz komfort swojego życia. Aby się tego nauczyć, spróbuj tych prostych ćwiczeń:

Połóż się na twardym podłożu.

Na brzuchu umieść książkę.

Staraj się poprzez oddech unieść ją w górę.

Korzystasz w ten sposób z mięśnia przepony, którego możesz regularnie ćwiczyć.

Poprawiając technikę oddychania, poprawiasz swoją posturę i pozwalasz się ciału zrelaksować.

Nie musisz utracić mobilności wraz z wiekiem. Dzięki regularnemu ruchowi pozostaniesz w kondycji na długie lata.

