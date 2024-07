Apple Maps w końcu dostępne w przeglądarce. Mapy Google mają konkurencję

Apple Maps zostało udostępnione ponad dekadę temu. Wraz z systemem iOS 6 dla iPhone'ów, który miał premierę w 2012 r. Rok później aplikację wprowadzono także do komputerów Mac z macOS, a potem (dwa lata później) trafiła ona do zegarków Apple Watch. Firma zamknęła się jednak z tą usługą we własnym ekosystemie, co skutecznie uniemożliwiło jej zwiększenie zasięgu użytkowników do takiego stopnia, jak to jest w przypadku konkurencyjnych Map Google. Teraz zdecydowano się na ciekawy ruch, który ma szansę to odmienić.

Apple Maps dostępne w przeglądarce

Firma poinformowała, że uruchamia dostęp do Apple Maps z poziomu przeglądarek internetowych. W ten sposób usługa staje się dostępna poza ekosystemem z logo nadgryzionego jabłka i mogą z niej skorzystać również użytkownicy innych urządzeń, choć na razie nie wszystkich.

Usługa została udostępniona w poglądowej edycji beta i można ją wypróbować pod adresem beta.maps.apple.com. To oznacza, że jest to wersja rozwojowa mogąca zawierać błędy. Na pocieszenie jest fakt, że znajdziemy tu wszystkie najważniejsze funkcje oferowane dotychczas w aplikacji.

Zdjęcie Apple Maps beta w przeglądarce. / Dawid Długosz / INTERIA.PL

Przeglądarkowa wersja Apple Maps pozwala na wyszukiwanie miejsc, sprawdzanie wskazówek dojazdu, wyznaczanie tras, czytanie ocen innych użytkowników czy też sprawdzanie godzin otwarcia. Nie zabrakło także opcji zamawiania posiłków. W niedługim czasie pojawią się dodatkowe funkcje i tutaj producent wymienia na przykład Look Around.

Apple Maps przez przeglądarkę na tych urządzeniach

Na chwilę obecną beta Apple Maps nie działa w dowolnych przeglądarkach internetowych. Z informacji przekazanych przez firmę wynika, że dostęp można uzyskać z poziomu następujących urządzeń:

Mac lub iPad z przeglądarkami Safari i Google Chrome

Komputery z Windows z przeglądarkami Google Chrome oraz Microsoft Edge

Z czasem lista kompatybilnych przeglądarek internetowych ma zostać rozszerzona. Widzimy, że Apple na razie zawęziło obsługę do tych najpopularniejszych. Ponadto usługa jest dostępna na razie tylko w jednym języku i jest nim angielski. Wiemy jednak, że dodatkowe opcje językowe również zostaną wprowadzone w nieodległym czasie.