Apple ogłosiło, że wprowadza nową subskrypcję. Tym razem jest to zestaw wyspecjalizowanych aplikacji oraz narzędzi dla twórców. Plan nazwano Apple Creator Studio. Ile zapłacimy za niego w Polsce i co wchodzi w jego skład?

Polskie ceny subskrypcji Apple Creator Studio

Apple Creator Studio będzie dostępne na zasadach subskrypcji. Do wyboru są plany miesięczne oraz roczne, które różnią się cenami. W Polsce trzeba będzie zapłacić następujące kwoty.

Apple Creator Studio na miesiąc - 49,99 złotych

Apple Creator Studio na rok - 499 złotych

Ceny nie są niskie, ale na start każdy będzie mógł wypróbować subskrypcję przez miesiąc za darmo. Natomiast przy zakupie nowego Maca lub iPada klienci będą mogli uzyskać trzymiesięczny dostęp bez opłat.

Ponadto przygotowano specjalne ceny dla sektora edukacji. Uczniowie oraz nauczyciele mogą uzyskać dostęp do Apple Creator Studio za 9,99 złotych/miesiąc lub 99 złotych/rok. Nowy pakiet będzie dostępny w Polsce od środy 28 stycznia.

Apple Creator Studio to zestaw narzędzi i aplikacji dla twórców

Apple wraz z nowym pakietem celuje w potrzeby twórców treści. W ramach jednej opłaty za subskrypcję klienci uzyskają dostęp do cenionych aplikacji. Są to Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor i MainStage. Ponadto przygotowano nowe funkcje AI w Keynote, Pages oraz Numbers.

Final Cut Pro, które jest podstawą Apple Creator Studio, to uznane narzędzie do edycji wideo na komputery Mac i tablety iPad. Jego standardowa cena w Polsce to 1299 złotych. Logic Pro to aplikacja przeznaczona dla twórców audio, która normalnie kosztuje 999 złotych. Natomiast Pixelmator Pro do edycji grafiki oznacza wydatek 229,99 złotych. W ramach jednej połączonej subskrypcji można więc sporo zaoszczędzić.

Apple Creator Studio to wyjątkowo korzystna oferta, która umożliwia twórcom z każdej dziedziny rozwijanie swojego warsztatu i doskonalenie umiejętności, zapewniając łatwy dostęp do potężnych i intuicyjnych narzędzi do edycji wideo, tworzenia muzyki, obróbki obrazu oraz pracy z treściami wizualnymi

Warto dodać, że pakiet wspiera Chmurę rodzinną Apple. To oznacza, że subskrypcja może być współdzielona nawet przez sześć członków w jednym gospodarstwie domowym.

