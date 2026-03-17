Apple wprowadza do oferty AirPods Max 2. Ile słuchawki kosztują w Polsce?
AirPods Max 2 to nowe słuchawki Apple, których premiera odbyła się bez większego rozgłosu. Znamy polskie ceny oraz najważniejsze nowości, które firma wprowadziła w nowym modelu. Słuchawki AirPods Max 2 nie są tanie i w Polsce trzeba za nie zapłacić całkiem sporo. Co nowego oferują?
Początek marca przyniósł nam sporo nowych urządzeń Apple. Wśród nich są tańszy laptop MacBook Neo czy smartfon iPhone 17e. Teraz firma ogłosiła nowe słuchawki AirPods Max 2. Ile kosztują i jakie nowości wprowadzają w porównaniu do modelu 1. generacji sprzed kilku lat?
Polskie ceny AirPods Max 2 i kiedy przedsprzedaż?
AirPods Max 2 to drogie słuchawki. Cena w Polsce została ustalona na poziomie 2499 złotych. Jest to więc gadżet dla najbardziej wymagających użytkowników, który powalczy o klientów m.in. z Sony WH-1000XM6, które to jednak są tańsze i można je zakupić za około 1,6 tys. złotych.
Do wyboru jest pięć wersji kolorystycznych. Są to niebieski, fioletowy, północ, pomarańczowy oraz księżycowa poświata. Przedsprzedaż w Polsce rozpocznie się 25 marca. W trakcie składania zamówień na stronie Apple można liczyć na bezpłatny grawerunek.
Dostępność AirPods Max 2 przewidziano na początek przyszłego miesiąca. Chcąc skorzystać z wszystkich nowych funkcji, wymagane będzie połączenie z urządzeniami Apple, które pracują pod kontrolą iOS, iPadOS czy macOS z numerkami 26.4.
Co nowego w słuchawkach Apple AirPods Max 2?
AirPods Max 2 to słuchawki, które wprowadzają różne udoskonalenia względem poprzedniej generacji. Apple chwali się do 1,5 razy skuteczniejszym wyciszaniem hałasów z otoczenia, co jest możliwe dzięki implementacji chipa H2. Następnie mamy wsparcie dla dźwięku adaptacyjnego i tutaj na uwagę zasługuje m.in. redukcja głośnego audio.
Apple twierdzi, że nowe słuchawki mają zapewnić nawet do 20 godzin słuchania lub oglądania filmów przy włączonej aktywnej redukcji hałasów. Za łączność bezprzewodową z innymi urządzeniami odpowiada moduł Bluetooth 5.3. Ponadto dźwięk ma być najwyższej jakości i jest to możliwe m.in. za sprawą wykorzystania chipa H2 czy wzmacniacza o szerokim zakresie dynamiki.
Przy okazji w cyfrowej koronce AirPods Max 2 dodano nową funkcję. Jest nią możliwość zrobienia zdjęcia czy rozpoczęcia/zatrzymania nagrywanie wideo aparatem połączonego iPhone'a lub iPada.