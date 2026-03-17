Początek marca przyniósł nam sporo nowych urządzeń Apple. Wśród nich są tańszy laptop MacBook Neo czy smartfon iPhone 17e. Teraz firma ogłosiła nowe słuchawki AirPods Max 2. Ile kosztują i jakie nowości wprowadzają w porównaniu do modelu 1. generacji sprzed kilku lat?

Polskie ceny AirPods Max 2 i kiedy przedsprzedaż?

AirPods Max 2 to drogie słuchawki. Cena w Polsce została ustalona na poziomie 2499 złotych. Jest to więc gadżet dla najbardziej wymagających użytkowników, który powalczy o klientów m.in. z Sony WH-1000XM6, które to jednak są tańsze i można je zakupić za około 1,6 tys. złotych.

Do wyboru jest pięć wersji kolorystycznych. Są to niebieski, fioletowy, północ, pomarańczowy oraz księżycowa poświata. Przedsprzedaż w Polsce rozpocznie się 25 marca. W trakcie składania zamówień na stronie Apple można liczyć na bezpłatny grawerunek.

Słuchawki AirPods Max 2 dostępne są w pięciu kolorach obudowy. Apple materiały prasowe

Dostępność AirPods Max 2 przewidziano na początek przyszłego miesiąca. Chcąc skorzystać z wszystkich nowych funkcji, wymagane będzie połączenie z urządzeniami Apple, które pracują pod kontrolą iOS, iPadOS czy macOS z numerkami 26.4.

Co nowego w słuchawkach Apple AirPods Max 2?

AirPods Max 2 to słuchawki, które wprowadzają różne udoskonalenia względem poprzedniej generacji. Apple chwali się do 1,5 razy skuteczniejszym wyciszaniem hałasów z otoczenia, co jest możliwe dzięki implementacji chipa H2. Następnie mamy wsparcie dla dźwięku adaptacyjnego i tutaj na uwagę zasługuje m.in. redukcja głośnego audio.

Słuchawki AirPods Max 2 wprowadzają różne zmiany i nowości względem 1. generacji. Apple materiały prasowe

Apple twierdzi, że nowe słuchawki mają zapewnić nawet do 20 godzin słuchania lub oglądania filmów przy włączonej aktywnej redukcji hałasów. Za łączność bezprzewodową z innymi urządzeniami odpowiada moduł Bluetooth 5.3. Ponadto dźwięk ma być najwyższej jakości i jest to możliwe m.in. za sprawą wykorzystania chipa H2 czy wzmacniacza o szerokim zakresie dynamiki.

Przy okazji w cyfrowej koronce AirPods Max 2 dodano nową funkcję. Jest nią możliwość zrobienia zdjęcia czy rozpoczęcia/zatrzymania nagrywanie wideo aparatem połączonego iPhone'a lub iPada.

