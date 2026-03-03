iPhone 17e miał premierę w poniedziałek i wkrótce trafi do sprzedaży. To najtańszy telefon Apple, który z racji niższych cen z pewnością przyciąga uwagę. Czy jednak zmian i różnic jest na tyle dużo, że warto rozważyć jego zakup? Wybrałem najważniejsze udoskonalenia, których nie widać na pierwszy rzut oka.

Polskie ceny smartfona iPhone 17e niby bez zmian, ale jest więcej pamięci

Zacznijmy do tego, ile kosztuje iPhone 17e. Apple zachowało ceny telefonu na dotychczasowym poziomie i w Polsce ponownie zaczynają się one od kwoty 2999 złotych. Cennik prezentuje się następująco.

iPhone 17e z 256 GB miejsca na dane - 2999 złotych

iPhone 17e z 512 GB miejsca na dane - 3999 złotych

Gdzie różnice? Apple zrezygnowało z modelu mającego tylko 128 GB miejsca na dane. iPhone 17e w "podstawie" ma dwa razy więcej pamięci, a nadal kosztuje 2999 złotych. I to jest najważniejszą różnicą, bo za te same pieniądze klient dostaje dwa razy więcej przestrzeni na własne dane, co z pewnością szybko docenią użytkownicy nagrywający dużo filmów.

Nowy kolor obudowy i kompatybilność ze starszymi etui

Kolejną nowością jest trzeci kolor obudowy. Do dwóch istniejących (biały i czarny) dołącza trzecia opcja. Jest nią wariant jasnoróżowy. W ten sposób klienci mają większy wybór.

Smartfon Apple iPhone 17e wprowadza trzeci kolor obudowy. Apple materiały prasowe

Pojawia się również ważne pytania: czy etui dla modelu 16e będą pasować do iPhone'a 17e? Odpowiedź brzmi: tak. Zmian w konstrukcji jest na tyle mało, że udało się zachować kompatybilność ze starszymi akcesoriami, co dla osób dokonujących przesiadki na nowy telefon może mieć duże znaczenie.

iPhone 17e oferuje wsparcie dla MagSafe i szybsze ładowanie

Brak wsparcia dla MagSafe było jednym z najczęściej wypominanych Apple błędów związanych z poprzednią generację telefonu. Producent wsłuchał się w te opinie i w nowym iPhonie 17e dodano obsługę tego rozwiązania, co z pewnością cieszy.

To oznacza, że iPhone 17e oferuje wsparcie dla akcesoriów magnetycznych zgodnych z MagSafe, a jak wygląda obsługa ładowania? W przypadku ładowarek bezprzewodowych jest to maksymalnie 15 W, co jest dwa raz lepszą wartością w porównaniu do modelu 16e (7,5 W).

iPhone 17e oferuje wsparcie dla MagSafe. Apple materiały prasowe

Ponadto Apple zapewniło wsparcie dla szybszego ładowania przewodowego. Firma deklaruje do 50 proc. w ciągu 30 minut. Sama bateria pozostała bez zmian i nadal ma pojemność 4005 mAh, a producent zakłada około 26 godzin działania.

Ekran nadal z notchem, ale ma lepsze szkło ochronne

Mimo wielu plotek pojawiających się w sieci jeszcze przed premierą iPhone 17e nie dostał ekranu z dynamiczną wyspą. Apple postanowiło pozostać przy wyświetlaczu Super Retina XDR z notchem. Parametry są w zasadzie bez zmian. Rozdzielczość to 2532 na 1170 pikseli przy przekątnej 6,1 cala, co daje zagęszczenie obrazu w postaci 460 pikseli na cal. Odświeżanie pozostało na standardowym poziomie 60 Hz i nie ma tu wsparcia dla ProMotion czy Always on Display.

Jasność szczytowa także bez zmian i osiąga 1200 nitów (HDR). Nowością jest jednak szkło ochronne, którym pokryto wyświetlacz. Apple zdecydowało się na warstwę Ceramic Shield 2, która zapewnia do trzech razy lepszą odporność na zarysowania.

Najnowszy procesor Apple A19, ale inny niż układ z iPhone'a 17

Sercem telefonu iPhone 17e jest procesor Apple A19, czyli niby ten sam, który znajduje się w podstawowym iPhonie 17, ale nie 17 Pro, Max czy Air, gdzie umieszczono A19 Pro. Czy jednak jest to dokładnie ten sam SoC? Okazuje się, że nie.

Apple A19 z iPhone'a 17e nie jest dokładnie tym samym, który jest w iPhonie 17. Apple zrezygnowało z jednego rdzenia GPU i ograniczyło ich liczbę z 5 do 4. Różnica może być widoczna podczas grania, ale w trakcie typowego użytkowania telefonu będzie niedostrzegalna.

iPhone 17e ma chip Apple A19, ale nie jest to dokładnie ten sam procesor, który umieszczono w iPhonie 17. Apple materiały prasowe

Nowszy procesor i tak oferuje lepszą wydajność względem A18 z iPhone'a 16e. W przypadku CPU jest to zysk od kilkunastu do około 30 proc. Natomiast dla GPU wydajność może być do 40 proc. lepsza. Zwiększono też przepustowość pamięci czy przyspieszono Neural Engine dla zadań opartych na sztucznej inteligencji.

Domyślamy się, że A19 z iPhone'a 17e współpracuje z 8 GB pamięci RAM, jak to jest w podstawowym iPhonie 17. Takie połączenie i tak pozwala na płynną obsługę telefonu. Również podczas korzystania z funkcji pakietu Apple Intelligence.

Smartfon iPhone 17 ma udoskonalony aparat fotograficzny

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że iPhone 17e nie wprowadza zmian w aparatach. Z tyłu nadal mamy jedno oczko połączone z 48-megapikselowym sensorem. Natomiast przednia kamera współpracuje ciągle z 12-megapikselowym sensorem. Pewne nowości jednak dodano. Co takiego?

Apple w kamerze Fusion 48 MP dodało wsparcie dla udoskonalonych portretów. Odpowiada ono za automatycznie wykrywanie obiektów, a także obsługuje nową generację zdjęć portretowych z kontrolą ostrości i głębi. Nie zabrakło też trybu dla podwójnego zoomu z jakością optyczną.

Nowym modem 5G C1X i chip Apple N1

Kolejne nowości obejmują łączność bezprzewodową. Pierwszą z nich jest udoskonalony modem 5G C1X. Ten sam, który znajduje się w podstawowym iPhonie 17 i modelu Air. W poprzedniku Apple umieściło C1.

Smartfon iPhone 17e ma nowszy modem 5G Apple C1X. Apple materiały prasowe

Następnie mamy autorski chip N1, który również znamy z wymienionych wyżej telefonów. Zapewnia on w iPhonie 17e obsługę Wi-Fi 7, Bluetooth 6 oraz technologii Thread. Ponadto odpowiada za lepszą współpracę z pozostałymi komponentami umieszczonymi w telefonie.

Jak więc nietrudno zauważyć, iPhone 17e w rzeczywistości wprowadza całkiem sporo zmian oraz udoskonaleń względem poprzednika. Po prostu nie widać ich na pierwszy rzut oka, ale są one obecne i w trakcie podejmowania decyzji zakupowych z pewnością warto je brać pod uwagę.

Niemowlęta wiedzą więcej, niż się wydawało. "Złożone procesy poznawcze" © 2026 Associated Press