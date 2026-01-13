Jeśli macie dziś problem z zakupem biletów na pociągi PKP Intercity, to nie jesteście sami. Przewoźnik poinformował, że jego elektroniczne systemy sprzedaży uległy awarii. Trwają prace nad usunięciem usterek. Co można zrobić?

Awaria systemu sprzedaży biletów PKP Intercity

Awaria systemu sprzedaży online nastąpiła we wtorek (13 stycznia) we wczesnych godzinach porannych. Usterka skutkuje brakiem możliwości zakupu biletów na pociągi drogą elektroniczną poprzez dwa kanały. Są to:

Aplikacja mobilna PKP Intercity

System sprzedaży elektronicznej e-IC

W systemie sprzedaży eIC oraz aplikacji mobilnej została zdiagnozowana usterka powodująca brak możliwości zakupu biletu online. Zachęcamy do zakupu biletów w kasach biletowych

Przewoźnik informuje, że obecnie trwają intensywne prace mające na celu przywrócenie funkcjonalności systemu.

Jak kupić bilet na pociąg PKP Intercity?

Awaria sprawia, że niedostępny jest tylko system sprzedaży powiązany z platformą e-IC. Na szczęście bilety na pociągi PKP Intercity dostępne są także innymi kanałami. Można je z powodzeniem nabyć w kasie biletowej lub u konduktora, do czego obecnie zachęca przewoźnik.

Warto dodać, że w wyniku zaistniałej awarii konduktorzy nie powinni pobierać dodatkowej opłaty podczas zakupu biletu na przejazd w pociągu. W tym celu należy zgłosić się do obsługi zaraz po wejściu do pojazdu.

Istnieją także inne aplikacje mobilne, które są zintegrowane z platformą PKP Intercity. Są to m.in. Koleo czy Bilkom. W ten sposób można zakupić bilet w wygodny sposób, bez stania w kolejce. Warto z pewnością spróbować tą drogą.

