Bez wniosku prąd nie będzie tańszy. Nawet 1200 zł dopłaty

Rosnące ceny prądu to wyzwanie, przed którym staje wielu Polaków. Jest jednak nadzieja na finansową ulgę. Na mocy ustawy uchwalonej przez Sejm w maju 2024 roku, kilka milionów osób może otrzymać bon energetyczny o wartości nawet 1200 zł. Jakie warunki trzeba spełnić, by skorzystać z tej pomocy? Kto może ubiegać się o dopłaty do rachunków za prąd i do kiedy można składać wnioski? Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

